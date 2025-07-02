Объявлена дата выхода нового сезона «Южного парка»

Студия Paramount Pictures сообщила о новой дате выхода 27-го сезона «Южного парка». Продолжение мультсериала стартует 23 июля на канале Comedy Central. Изначально новый сезон должен был выйти 9 июля, но его перенесли из-за слияния компаний Paramount со Skydance.

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Создатели сериала Мэтт Стоун и Трей Паркер высказались по поводу переноса шоу. Они сообщили, что слияние компании портит «Южный парк» и что именно оно повлияло на перенос сезона.

Это слияние — полная жесть, и оно рушит «Южный парк». Мы находимся в студии, работаем над новыми эпизодами и надеемся, что фанаты смогут их как-нибудь увидеть.

В новом сезоне покажут войну против Канады, а также высмеют скандал вокруг кетамина и судебные разбирательства над рэпером P. Diddy. Сколько будет серий, пока неизвестно.

Видео доступно на YouTube-канале South Park Studios. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Премьера 26-го сезона «Южного парка» состоялась более двух лет назад. Ранее создатели мультсериала Мэтт Стоун и Трей Паркер заявляли, что шоу было снято с эфира во время выборов президента 2024 года, поскольку они исчерпали темы, которые можно обыграть. Авторы не знали, как можно снова пошутить над президентом Дональдом Трампом.