На китайском кинофестивале покажут сразу пять российских фильмов

Два российских фильма, посвящённых событиям Великой Отечественной войны, "В списках не значился" (2025) Сергея Коротаева и "Воздух" (2023) Алексея Германа-младшего, примут участие в конкурсной программе Кинофестиваля стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдёт в китайском городе Чунцин с 3 по 7 июля 2025 года. Об этом сообщили в РОСКИНО.

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Ещё три картины - драмеди "Втроём" (2024) Александры Сараны, комедия "Сломя голову" (2023) Евгения Григорьева и его же триллер "Подельники" (2022) - будут представлены во внеконкурсной программе. Показы фильмов пройдут в нескольких городских кинотеатрах.

"Символично, что фильм о человеческом подвиге ("В списках не значился") будет показан именно в Китае - стране, которая внесла огромный вклад в нашу общую Победу. Россию и Китай связывают не только общее прошлое, но и прочное сотрудничество сегодня, а главное - общая ответственность за будущее поколений. Когда мы создаём наши фильмы, нам важно, чтобы в них звучал наш общий культурный код - историческая память, традиции, ценности - всё то, что делает нас сильнее и ближе друг к другу. Страны ШОС исторически объединены схожими моральными ориентирами: уважение к семье, любовь к Родине, взаимопомощь и стремление к совместному развитию. Именно поэтому культурные проекты - важный шаг к укреплению взаимопонимания и доверия внутри этого большого партнёрского пространства", - говорит генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров.

На кинорынке в рамках фестиваля будет представлен каталог российских проектов - более ста художественных и документальных фильмов, сериалов, и анимации.

Генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова отмечает, что "презентация российских фильмов одновременно в рамках кинофестиваля и кинорынка позволяет максимально широко и комплексно представить российский кинематограф зрительской аудитории, фестивальному сообществу, а также профессионалам киноиндустрии стран ШОС: киностудиям, организациям кинематографии. Включение двух знаковых военных драм последних лет в конкурсную программу фестиваля подчеркивает безусловную значимость 80-летия Великой Победы".

Награды победителям конкурсной программы фестиваля будут вручены в 10 номинациях, включая "Лучший фильм" и "Лучший режиссёр".