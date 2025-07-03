Что известно о криминальном триллере «Пойман с поличным»

Фильм «Пойман с поличным», 2025 год: что известно о криминальном триллере от режиссера «Черного лебедя» и «Реквиема по мечте»
В конце лета выйдет криминальный триллер «Пойман с поличным» от режиссера «Черного лебедя», «Реквиема по мечте» и «Кита» Даррена Аронофски. Фильм, основанный на культовом романе Чарли Хьюстона, рассказывает о бывшем бейсболисте, который оказывается втянут в криминальные разборки в Нью-Йорке 1990-х. В звездном касте — Остин Батлер, Мэтт Смит, Зои Кравиц и Бэд Банни, а сюжет обещает жесткий экшен и черный юмор. Что известно о фильме «Пойман с поличным» и когда он выйдет, разбиралась «Лента.ру».
«Пойман с поличным»: главное о фильме
- Оригинальное название: Caught Stealing
- Страна: США
- Жанр: триллер, криминал, комедия
- Режиссер: Даррен Аронофски
- Сценарист: Чарли Хьюстон
- Продюсеры: Даррен Аронофски, Джереми Доусон, Дилан Голден и другие
- Художники: Марк Фридберг, Лора Боллинджер, Майкл Симмонс
- Премьера в мире: лето 2025 года
- В главных ролях: Остин Батлер, Мэтт Смит, Винсент Д’Онофрио, Зои Кравиц
«Пойман с поличным» — американский криминальный триллер, снятый Дарреном Аронофски. В центре сюжета — бывшая звезда школьной бейсбольной команды, которая по воле случая устроилась на работу барменом в нью-йоркскую забегаловку. Неожиданно герой оказался втянут в криминальные разборки.
Лента снята по мотивам одноименной книги американского писателя Чарли Хьюстона, он же адаптировал ее для сценария. «Пойман с поличным» — первая книга из трилогии Хьюстона о Генри Томпсоне, позже вышли «Шесть плохих вещей» и «Опасный человек».
Дата выхода
Работа над экранизацией романа Хьюстона «Пойман с поличным» ведется с 2013 года: тогда постановщиком проекта был заявлен Уэйн Креймер («Беги без оглядки»), а главные роли должны были исполнить Патрик Уилсон («Хранители») и Алек Болдуин («На грани»). Однако этот фильм так и не вышел.
В 2024 году в Sony Pictures заявили, что разрабатывают новую экранизацию и ее адаптацией занимается сам автор. Кроме того, создатели сразу сообщили, что главную роль в предстоящей картине исполнит Остин Батлер. Позже к касту присоединились Зои Кравиц, Реджина Кинг, Мэтт Смит, Лив Шрайбер, Бэд Банни и другие именитые артисты. Съемки ленты начались в сентябре 2024 года в Нью-Йорке, а в январе 2025-го стала известна дата выхода триллера в кинотеатрах. Фильм «Пойман с поличным» выйдет в прокат 27 августа 2025 года.
Пока неизвестно, покажут ли ленту в российских кинотеатрах: отвечающая за ее производство компания Sony Pictures покинула отечественный рынок в 2022 году. Вероятно, фильм привезут в рамках так называемого серого проката. Благодаря ему россиянам уже удалось посмотреть «Барби», «Оппенгеймера», «Аквамена и потерянное царство» и другие фильмы.
Трейлер к фильму
Сюжет
Генри Томпсон (Хэнк) вырос в Калифорнии и был весьма успешным бейсболистом в школьной команде. Однажды он получил травму, несовместимую со спортивной карьерой, и решил переключиться на быструю езду. В одной из поездок с другом герой попал в аварию. Томпсон выжил, а вот его друг — нет.
Позже Генри переезжает в Нью-Йорк и селится в Нижнем Ист-Сайде — этот район традиционно считается пристанищем иммигрантов, рабочих и преступников. Теперь Хэнк трудится барменом шесть вечеров в неделю и встречается с коллегой Ивонн. А еще он пристрастился к выпивке.
Однажды его сосед-панк Расс Майнер уезжает из Нью-Йорка и просит Генри присмотреть за котом пару дней. Дело обретает неожиданный поворот: пока Хэнк сидит с питомцем Расса, в квартиру вламываются бандиты и избивают Томпсона. После этого за парнем начинают гоняться русские гангстеры, букмекеры, пуэрто-риканские мафиози и даже коп-садист.
Генри предстоит проявить находчивость, чтобы продержаться в живых и выяснить, что этим сомнительным личностям от него нужно.
Актеры и роли
- Остин Батлер («Однажды в… Голливуде», «Властелины воздуха») в роли Хэнка Томпсона — бывшего бейсбольного игрока, ставшего барменом-алкоголиком.
- Мэтт Смит («Корона», «Доктор Кто») играет Расса — панкующего бандита, соседа Хэнка. Именно его просьба присмотреть за котом втягивает героя Батлера в череду неприятностей.
- Зои Кравиц («Бэтмен», «Безумный Макс: Дорога ярости») — Ивонн, любимая девушка и коллега Хэнка по бару.
- Винсент Д’Онофрио («Люди в черном») и Лив Шрайбер («Кейт и Лео») предстанут в образах Шмулли и Липы — хасидских бандитов, устроивших охоту на Хэнка.
- Реджина Кинг («Враг государства») сыграет Роман — лидера конкурирующей преступной группировки, заинтересованной в главном герое.
- Бэд Банни («Быстрее пули») в роли Колорадо — пуэрто-риканского гангстера, обещающего Хэнку расправу, если тот не заговорит.
- Юрий Колокольников («В августе 44-го», «Последний ронин») и Никита Кукушкин (признан иноагентом в РФ) («Идентификация») — русские бандиты, после столкновения с которыми Хэнк осознает серьезность ситуации.
- Гриффин Данн («После работы») появится в роли Пола — хозяина бара.
Кроме того, в касте заявлена Кэрол Кейн — американская актриса, этническая еврейка, которая говорит в фильме исключительно на идише.
Интересные факты
- Режиссер Даррен Аронофски известен прежде всего по мрачным картинам «Реквием по мечте», «Мама!» и «Черный лебедь» — за последнюю он даже был номинирован на премию «Оскар». Главную кинонаграду Аронофски тогда так и не получил.
- Узнаваемый стиль Аронофски — психологический реализм, сочетание сюрреализма, драмы и чувства тревоги. Впрочем, «Пойман с поличным», как пишет V Magazine, — это «поворот влево» для режиссера. «Аронофски променял экзистенциальный страх на жесткий экшен и черную комедию», — констатирует издание.
- Чарли Хьюстон, кроме книг и сценариев, пишет еще и комиксы для издательства Marvel. В частности, он стал автором некоторых историй про Дэдпула и Росомаху.
- Бэд Банни — известный пуэрто-риканский рэпер, его настоящее имя — Бенито Антонио Мартинес Окасио. Он настолько популярен, что создателям «Пойман с поличным» пришлось прятать его от фанатов: как только поклонники узнавали о местонахождении Бенито на Манхэттене, там сразу же собиралась толпа, рассказывал в интервью Даррен Аронофски. В итоге для рэпера даже разработали целую систему перемещения через запасные выходы и туннели — так, чтобы он не проходил по улице и не попадался на глаза фанатам.
Какие еще криминальные комедии посмотреть
«Типа крутые легавые»
- Год: 2007
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 7.8
- В главных ролях: Саймон Пегг, Ник Фрост, Джим Бродбент и Тимоти Далтон
Николас Эйнджел (Саймон Пегг) — суперкоп из Лондона. Он так хорош, что за излишнюю эффективность его ссылают в провинциальный Сэндфорд, где уже 20 лет не было ни одного убийства. В напарники Эйнджелу определяют констебля Дэнни Баттермана (Ник Фрост), они быстро становятся друзьями. Полицейским предстоит раскрыть серию кровавых преступлений — и все это на фоне идиллических пейзажей, чаепитий и садовых гномов.
«Залечь на дно в Брюгге»
- Год: 2008
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.9
- В главных ролях: Колин Фаррелл и Брендан Глисон
Культовая трагикомедия Мартина Макдонаха о двух киллерах, вынужденных скрываться в живописном бельгийском городе. После неудачного задания опытный Кен (Брендан Глисон) и мучимый чувством вины Рэй (Колин Фаррелл) получают приказ залечь на дно в Брюгге, пока босс (Рэйф Файнс) решает их судьбу. Казалось бы, ничто не предвещает беды в спокойном старинном городке.
Фильм получил признание критиков и множество наград, включая «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в комедии (Колин Фаррел) и BAFTA за лучший сценарий.
«Однажды в Ирландии»
- Год: 2011
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 7.3
- В главных ролях: Брендан Глисон, Дон Чидл, Марк Стронг
Черная комедия о сержанте ирландской полиции Джерри Бойле (Брендан Глисон), циничном любителе выпивки, который неожиданно оказывается втянут в расследование дела о наркоторговле международного масштаба. Вместе с чопорным агентом ФБР Уэнделлом Эвереттом (Дон Чидл) он выслеживает банду наркобаронов и сталкивается с коррумпированными коллегами. В фильме есть острый юмор, неожиданные повороты и мрачная ирландская атмосфера. Картина стала самым кассовым ирландским фильмом 2011 года: зрителей покорили харизма Глисона и местный колорит.
«Семь психопатов»
- Год: 2012
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 7.1
- В главных ролях: Колин Фаррелл, Сэм Рокуэлл, Кристофер Уокен, Вуди Харрельсон, Эбби Корниш, Ольга Куриленко
Другая черная комедия от режиссера «Залечь на дно в Брюгге» Мартина Макдонаха, на этот раз о творческом кризисе и природе насилия.
Драматург Марти (Колин Фаррелл) пытается написать сценарий о семи психопатах, не выпуская из рук бутылку, — так он надеется простимулировать свое воображение. Эффект получается сомнительный: Марти бросает девушка. На помощь молодому писателю приходит друг Билли — он работает на загадочного пожилого человека по имени Ганс, вместе они воруют собак, а затем возвращают владельцам за вознаграждение. Однажды они совершают серьезную ошибку, похитив любимого ши-тцу местного гангстера (Вуди Харрельсон). А дальше все превращается в кровавый фарс, который в итоге оборачивается философской притчей.
«Славные парни»
Год: 2016
Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 7.4
В главных ролях: Райан Гослинг, Рассел Кроу, Энгаури Райс
Неонуарный боевик в декорациях Лос-Анджелеса 1977 года. Частный детектив Холланд Марч (Райан Гослинг) и опытный наемник Джексон Хили (Рассел Кроу) вынуждены объединиться, чтобы расследовать загадочное исчезновение девушки. Это дело приводит их к опасному корпоративному заговору.
Несмотря на провал в прокате, лента обрела культовый статус благодаря юмору, харизме актеров, неожиданным сюжетным поворотам и аутентичной атмосфере 1970-х.