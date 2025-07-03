Что известно о криминальном триллере «Пойман с поличным»

В конце лета выйдет криминальный триллер «Пойман с поличным» от режиссера «Черного лебедя», «Реквиема по мечте» и «Кита» Даррена Аронофски. Фильм, основанный на культовом романе Чарли Хьюстона, рассказывает о бывшем бейсболисте, который оказывается втянут в криминальные разборки в Нью-Йорке 1990-х. В звездном касте — Остин Батлер, Мэтт Смит, Зои Кравиц и Бэд Банни, а сюжет обещает жесткий экшен и черный юмор. Что известно о фильме «Пойман с поличным» и когда он выйдет, разбиралась «Лента.ру».

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«Пойман с поличным»: главное о фильме

Оригинальное название: Caught Stealing

Caught Stealing Страна: США

США Жанр: триллер, криминал, комедия

триллер, криминал, комедия Режиссер: Даррен Аронофски

Даррен Аронофски Сценарист: Чарли Хьюстон

Чарли Хьюстон Продюсеры: Даррен Аронофски, Джереми Доусон, Дилан Голден и другие

Даррен Аронофски, Джереми Доусон, Дилан Голден и другие Художники: Марк Фридберг, Лора Боллинджер, Майкл Симмонс

Марк Фридберг, Лора Боллинджер, Майкл Симмонс Премьера в мире: лето 2025 года

лето 2025 года В главных ролях: Остин Батлер, Мэтт Смит, Винсент Д’Онофрио, Зои Кравиц

«Пойман с поличным» — американский криминальный триллер, снятый Дарреном Аронофски. В центре сюжета — бывшая звезда школьной бейсбольной команды, которая по воле случая устроилась на работу барменом в нью-йоркскую забегаловку. Неожиданно герой оказался втянут в криминальные разборки.

Лента снята по мотивам одноименной книги американского писателя Чарли Хьюстона, он же адаптировал ее для сценария. «Пойман с поличным» — первая книга из трилогии Хьюстона о Генри Томпсоне, позже вышли «Шесть плохих вещей» и «Опасный человек».

Дата выхода

Работа над экранизацией романа Хьюстона «Пойман с поличным» ведется с 2013 года: тогда постановщиком проекта был заявлен Уэйн Креймер («Беги без оглядки»), а главные роли должны были исполнить Патрик Уилсон («Хранители») и Алек Болдуин («На грани»). Однако этот фильм так и не вышел.

В 2024 году в Sony Pictures заявили, что разрабатывают новую экранизацию и ее адаптацией занимается сам автор. Кроме того, создатели сразу сообщили, что главную роль в предстоящей картине исполнит Остин Батлер. Позже к касту присоединились Зои Кравиц, Реджина Кинг, Мэтт Смит, Лив Шрайбер, Бэд Банни и другие именитые артисты. Съемки ленты начались в сентябре 2024 года в Нью-Йорке, а в январе 2025-го стала известна дата выхода триллера в кинотеатрах. Фильм «Пойман с поличным» выйдет в прокат 27 августа 2025 года.

Пока неизвестно, покажут ли ленту в российских кинотеатрах: отвечающая за ее производство компания Sony Pictures покинула отечественный рынок в 2022 году. Вероятно, фильм привезут в рамках так называемого серого проката. Благодаря ему россиянам уже удалось посмотреть «Барби», «Оппенгеймера», «Аквамена и потерянное царство» и другие фильмы.

Трейлер к фильму

Сюжет

Генри Томпсон (Хэнк) вырос в Калифорнии и был весьма успешным бейсболистом в школьной команде. Однажды он получил травму, несовместимую со спортивной карьерой, и решил переключиться на быструю езду. В одной из поездок с другом герой попал в аварию. Томпсон выжил, а вот его друг — нет.

Позже Генри переезжает в Нью-Йорк и селится в Нижнем Ист-Сайде — этот район традиционно считается пристанищем иммигрантов, рабочих и преступников. Теперь Хэнк трудится барменом шесть вечеров в неделю и встречается с коллегой Ивонн. А еще он пристрастился к выпивке.

Однажды его сосед-панк Расс Майнер уезжает из Нью-Йорка и просит Генри присмотреть за котом пару дней. Дело обретает неожиданный поворот: пока Хэнк сидит с питомцем Расса, в квартиру вламываются бандиты и избивают Томпсона. После этого за парнем начинают гоняться русские гангстеры, букмекеры, пуэрто-риканские мафиози и даже коп-садист.

Генри предстоит проявить находчивость, чтобы продержаться в живых и выяснить, что этим сомнительным личностям от него нужно.

Актеры и роли

Остин Батлер («Однажды в… Голливуде», «Властелины воздуха») в роли Хэнка Томпсона — бывшего бейсбольного игрока, ставшего барменом-алкоголиком.

Мэтт Смит («Корона», «Доктор Кто») играет Расса — панкующего бандита, соседа Хэнка. Именно его просьба присмотреть за котом втягивает героя Батлера в череду неприятностей.

Зои Кравиц («Бэтмен», «Безумный Макс: Дорога ярости») — Ивонн, любимая девушка и коллега Хэнка по бару.

Винсент Д’Онофрио («Люди в черном») и Лив Шрайбер («Кейт и Лео») предстанут в образах Шмулли и Липы — хасидских бандитов, устроивших охоту на Хэнка.

Реджина Кинг («Враг государства») сыграет Роман — лидера конкурирующей преступной группировки, заинтересованной в главном герое.

Бэд Банни («Быстрее пули») в роли Колорадо — пуэрто-риканского гангстера, обещающего Хэнку расправу, если тот не заговорит.

Юрий Колокольников («В августе 44-го», «Последний ронин») и Никита Кукушкин (признан иноагентом в РФ) («Идентификация») — русские бандиты, после столкновения с которыми Хэнк осознает серьезность ситуации.

Гриффин Данн («После работы») появится в роли Пола — хозяина бара.

Кроме того, в касте заявлена Кэрол Кейн — американская актриса, этническая еврейка, которая говорит в фильме исключительно на идише.

Интересные факты

Режиссер Даррен Аронофски известен прежде всего по мрачным картинам «Реквием по мечте», «Мама!» и «Черный лебедь» — за последнюю он даже был номинирован на премию «Оскар». Главную кинонаграду Аронофски тогда так и не получил.

Узнаваемый стиль Аронофски — психологический реализм, сочетание сюрреализма, драмы и чувства тревоги. Впрочем, «Пойман с поличным», как пишет V Magazine, — это «поворот влево» для режиссера. «Аронофски променял экзистенциальный страх на жесткий экшен и черную комедию», — констатирует издание.

Чарли Хьюстон, кроме книг и сценариев, пишет еще и комиксы для издательства Marvel. В частности, он стал автором некоторых историй про Дэдпула и Росомаху.

Бэд Банни — известный пуэрто-риканский рэпер, его настоящее имя — Бенито Антонио Мартинес Окасио. Он настолько популярен, что создателям «Пойман с поличным» пришлось прятать его от фанатов: как только поклонники узнавали о местонахождении Бенито на Манхэттене, там сразу же собиралась толпа, рассказывал в интервью Даррен Аронофски. В итоге для рэпера даже разработали целую систему перемещения через запасные выходы и туннели — так, чтобы он не проходил по улице и не попадался на глаза фанатам.

Какие еще криминальные комедии посмотреть

Год: 2007

2007 Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 7.8

7.7 и 7.8 В главных ролях: Саймон Пегг, Ник Фрост, Джим Бродбент и Тимоти Далтон

Николас Эйнджел (Саймон Пегг) — суперкоп из Лондона. Он так хорош, что за излишнюю эффективность его ссылают в провинциальный Сэндфорд, где уже 20 лет не было ни одного убийства. В напарники Эйнджелу определяют констебля Дэнни Баттермана (Ник Фрост), они быстро становятся друзьями. Полицейским предстоит раскрыть серию кровавых преступлений — и все это на фоне идиллических пейзажей, чаепитий и садовых гномов.

Год: 2008

2008 Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.9

7.8 и 7.9 В главных ролях: Колин Фаррелл и Брендан Глисон

Культовая трагикомедия Мартина Макдонаха о двух киллерах, вынужденных скрываться в живописном бельгийском городе. После неудачного задания опытный Кен (Брендан Глисон) и мучимый чувством вины Рэй (Колин Фаррелл) получают приказ залечь на дно в Брюгге, пока босс (Рэйф Файнс) решает их судьбу. Казалось бы, ничто не предвещает беды в спокойном старинном городке.

Фильм получил признание критиков и множество наград, включая «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в комедии (Колин Фаррел) и BAFTA за лучший сценарий.

Год: 2011

2011 Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 7.3

7.6 и 7.3 В главных ролях: Брендан Глисон, Дон Чидл, Марк Стронг

Черная комедия о сержанте ирландской полиции Джерри Бойле (Брендан Глисон), циничном любителе выпивки, который неожиданно оказывается втянут в расследование дела о наркоторговле международного масштаба. Вместе с чопорным агентом ФБР Уэнделлом Эвереттом (Дон Чидл) он выслеживает банду наркобаронов и сталкивается с коррумпированными коллегами. В фильме есть острый юмор, неожиданные повороты и мрачная ирландская атмосфера. Картина стала самым кассовым ирландским фильмом 2011 года: зрителей покорили харизма Глисона и местный колорит.

Год: 2012

2012 Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 7.1

7.3 и 7.1 В главных ролях: Колин Фаррелл, Сэм Рокуэлл, Кристофер Уокен, Вуди Харрельсон, Эбби Корниш, Ольга Куриленко

Другая черная комедия от режиссера «Залечь на дно в Брюгге» Мартина Макдонаха, на этот раз о творческом кризисе и природе насилия.

Драматург Марти (Колин Фаррелл) пытается написать сценарий о семи психопатах, не выпуская из рук бутылку, — так он надеется простимулировать свое воображение. Эффект получается сомнительный: Марти бросает девушка. На помощь молодому писателю приходит друг Билли — он работает на загадочного пожилого человека по имени Ганс, вместе они воруют собак, а затем возвращают владельцам за вознаграждение. Однажды они совершают серьезную ошибку, похитив любимого ши-тцу местного гангстера (Вуди Харрельсон). А дальше все превращается в кровавый фарс, который в итоге оборачивается философской притчей.

Год: 2016

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 7.4

В главных ролях: Райан Гослинг, Рассел Кроу, Энгаури Райс

Неонуарный боевик в декорациях Лос-Анджелеса 1977 года. Частный детектив Холланд Марч (Райан Гослинг) и опытный наемник Джексон Хили (Рассел Кроу) вынуждены объединиться, чтобы расследовать загадочное исчезновение девушки. Это дело приводит их к опасному корпоративному заговору.

Несмотря на провал в прокате, лента обрела культовый статус благодаря юмору, харизме актеров, неожиданным сюжетным поворотам и аутентичной атмосфере 1970-х.