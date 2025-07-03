На кинофестивале "В кругу семьи" покажут фильмы из 43 стран

В Ярославле 5 июля откроется XX Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов "В кругу семьи". По красной дорожке пройдут настоящие звезды российского кино, среди которых Федор и Виктор Добронравовы, Александр Самойленко, Андрей Чадов, Валерий Баринов и другие.

Количество фильмов, которые принимают участие в показах детского и семейного доброго кино, стремительно растет: если в 2023 году их было 42 из девяти стран, то в 2025-м - уже 157 фильмов и 43 страны. А заявок в разы больше - более 2,5 тысячи из 121 страны мира.

Фестиваль представит 157 фильмов и 43 страны

"Кинофестиваль набирает популярность, и, конечно, наша задача сделать так, чтобы он становился все более масштабным и чтобы у нас вообще все страны мира участвовали. Для нас очень важен зритель. В прошлом году у нас было более десяти тысяч зрителей, которые посмотрели показы. Думаю, потом эта цифра будет значительно больше. Фестиваль проходит и в Ярославле, и в Рыбинске, и в Тутаеве, и в Борисоглебском", - рассказал на предварительной пресс-конференции в НСН губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

К слову, в Ярославской области находится большинство городов Золотого кольца России, поэтому многие режиссеры снимали здесь свои культовые фильмы. "У нас есть фильмы - визитные карточки. Например, "Иван Васильевич меняет профессию" снят в Ростове Великом. Можно прямо пройтись по местам, где ходил Иван Грозный, все посмотреть и потрогать своими руками, - перечислил шедевры кино губернатор. - "Большая перемена" и "Афоня". По Ярославской области можно всю историю страны изучать. Это и Ярославль, и Ростов Великий, это Переславль-Залесский, это Углич, Рыбинск, Мышкин".

По мнению президента Общенациональной программы "В кругу семьи" режиссера Александра Ковтунца, с технической точки зрения лучшие российские фильмы вполне качественные, это касается операторской работы, костюмов, декораций, даже графики. "Но, безусловно, мы по-прежнему очень сильно отстаем в плане того, к чему зрителя ведет фильм, - подчеркнул он. - Недавно я беседовал с нашими ведущими специалистами кинематографа о влиянии кино на человека. По какой-то странной причине у нас до сих пор считается, что фильмы транслируют только опыт человека, но не ведут его сознание к изменениям". Режиссер убежден, что хороший сценарий несет сильную смысловую нагрузку, снятый по нему фильм сразу западет зрителю в душу.

И таких фильмов сегодня в России немало. Как считает актер и художественный руководитель "В кругу семьи" Федор Добронравов, наши режиссеры больше не хотят быть похожими на других. "В 90-х годах мы в нашей профессии так хотели быть похожи на кого-то, кто впереди нас, на Голливуд, Европу. Но сейчас прямо видно, что появляется молодежь, которая, да, что-то оттуда взяла, но она делает наше, русское кино, с богатым опытом советского кинематографа, на чем мы выросли и где были герои, которыми хотелось стать", - сказал он.

Среди фильмов, которые можно будет бесплатно увидеть в Ярославле, "Бем и я" (анимация из Мексики, "Супер Ван Ван" (семейная комедия из Китая), "В объятиях дерева" (драма из Ирана) и "Элизий" (драма из Индии).