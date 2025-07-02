Четвертый сезон «Ведьмака» частично пересняли

Издание Redanian Intelligence сообщило, что часть четвёртого сезона сериала «Ведьмак» пересняли. Работы над изменением сцен провели перед началом съёмок пятого сезона, которые стартовали в феврале 2025 года.

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По данным издания, сами пересъёмки были короткими и коснулись заключительных серий сезона. Их снял постановщик Джереми Уэбб — один из создателей сериалов «Одни из нас» и «Тень и кость». Он же руководил пересъёмками.

Четвёртый сезон «Ведьмака» сняли в октябре 2024 года. Роль Геральта из Ривии воплотил актёр Лиам Хемсворт («Голодные игры»), который заменил Генри Кавилла («Человек из стали»). после того, как он ушёл с проекта. Дата выхода продолжения пока неизвестна.