Опубликован постер сериала «Три сестры» с Павлом Деревянко

2 июля, в день рождения Павла Деревянко, онлайн-кинотеатр KION представил новый постер сериала "Три сестры" (18+), в котором актёр сыграл молодого партнёра героини Ларисы Гузеевой.

По сюжету комедии, частично основанной на произведении А.П. Чехова, простой сочинский массажист Никита влюбляется в Татьяну, женщину на 17 лет старше. Эта новость повергает дочерей женщины в шок, но тут уж ничего не поделаешь - любви все возрасты покорны.

© Постер

Роли в сериале исполнили Юлия Александрова, Маруся Климова, Полина Гухман, Жанна Эппле, Кирилл Козаков, а также Алиса Юнусова - дочка Тимати и Алёны Шишковой. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре KION, далее в эфире телеканала ТНТ.

Дата премьеры будет объявлена позже.