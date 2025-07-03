Съемки фильма «Охота на царя» отложили на неопределенный срок

Съемки детективно-исторического фильма "Охота на царя" отложены на неопределенный срок. Об этом сообщил ТАСС режиссер фильма Егор Кончаловский.

"Охота на царя" пока отложилась. Может быть, [фильм] и не состоится", - сказал Кончаловский.

По его словам, в последнее время он работал над другими проектами.

"Один из них - уже вышедший сериал "Большой дом" о блокадном Ленинграде, который мы делали совместно с консультантами из ФСБ после рассекречивания нескольких уголовных дел. Вторая картина готовится к выходу в ноябре - это экранизация, я бы сказал, по мотивам романа Евгения Водолазкина "Авиатор". Это две очень большие работы", - пояснил режиссер.

Проект "Охота на царя" был впервые представлен на питчинге Фонда кино компанией "Красный квадрат" в декабре 2022 года. Фильм должен был стать первой экранизацией произведения Николая Свечина из цикла ретро-детективов о молодом нижегородском сыщике Алексее Лыкове. По сюжету картины, Лыков пытается предотвратить покушение на императора Александра II, который планирует приехать в Нижний Новгород с неофициальным визитом. Сообщалось, что главную роль в картине должен был сыграть Илья Коробко.