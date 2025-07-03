«Письма о любви» с Пирсом Броснаном и Хеленой Бонэм Картер выйдут в России

Локализованный трейлер фильма «Письма о любви» (Four Letters of Love) представила 2 июля 2025 года кинокомпания Arna Media. Главные роли в мелодраме режиссера Поли Стил, основанной на романе-бестселлере Нила Уильямса, исполнили Пирс Броснан, Хелена Бонем Картер, Габриел Бирн, Фионн О’Ши, Энн Скелли, Донал Финн, Олуэн Фуэре, Мишель Люси и другие.

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Ник встречает Изабель. Кажется, между ними пронеслась целая жизнь: их первое свидание, первый закат над шумным океаном, первые стихи. Но они незнакомы. Несколько часов назад Изабель вышла замуж за мужчину, которого не любит, а Ник никак не может расстаться с прошлым. Спустя мгновение им суждено расстаться. И лишь судьбе под силу свести их вновь, - сообщается в синопсисе.

Российская премьера «Писем о любви» состоялась в конкурсной программе кинофестиваля «Зеркало», где фильм получил приз зрительских симпатий. В прокат картину выпустят 10 июля Arna Media и компания «Синема Парк».