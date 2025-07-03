Издание Variety обратило внимание на слова продюсера Джерри Брукхаймера, который рассказал, что в работу запущено продолжение фильма «Багровый прилив» с Дензелом Вашингтоном.

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У нас есть очень хороший режиссёр и хороший сценарист, которые сейчас обсуждают с военно-морским флотом то, что происходит под водой.

Появится ли в продолжении сам Вашингтон, неизвестно. В оригинальной ленте он сыграл Рона Хантера. Согласно источникам Variety, участие актёра в съёмках зависит от того, каким получится сценарий. Сам Брукхаймер очень сильно хочет, чтобы Дензел снялся в сиквеле.

Других подробностей продолжения «Багрового прилива» пока нет.