Фильм «Не одна дома 2» с Миланой Хаметовой вышел в кинотеатрах России

3 июля в России состоялась премьера фильма «Не одна дома 2». Комедию с Миланой Хаметовой уже можно посмотреть в кинотеатрах по всей стране.

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Видео доступно в VK-группе «Атмосфера кино». Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

В продолжении семейной комедии Маша отправляется с папой в летнее путешествие в автодоме. Одной из остановок на пути семьи оказывается кемпинг, где также останавливается автобус, который везёт подростков в летний лагерь. Главная героиня решает поменяться местами с одной из девочек, которую по счастливой случайности тоже зовут Маша. Попав в лагерь, Маша встречает своих «старых» знакомых — жуликов Хахаля и Няню, которые снова замышляют что-то нехорошее.

К главным ролям в продолжении вернулись Милана Хаметова и Давид Манукян. Режиссёром проекта выступил Митрий Семёнов-Алейников («Подростки в космосе»).