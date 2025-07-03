Сегодня на Netflix стартовал второй и финальный сезон «Песочного человека». Первую половину сезона уже можно посмотреть на сервисе.

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«Песочный человек» рассказывает о повелителе царства снов по имени Морфей, который провёл 70 лет в плену у оккультиста Родерика Бёрджесса. Теперь герою предстоит вернуть былую силу, возродить своё царство и понять, как изменился он сам.

Главную роль в сериале исполняет Том Стёрридж («Рок-волна»), вместе с ним в шоу также снялись Бойд Холбрук («Логан»), Дженна Коулман («Доктор Кто») и Дэвид Тьюлис («Гарри Поттер и Узник Азкабана»).

Вторая половина, которая станет завершающей, выйдет 24 июля.