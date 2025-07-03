Закончились съемки фильма «Папины дочки. В кино»

Телеканал «СТС», киностудия Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатр Start объявили о завершении съёмок «Папины дочки. В кино» — полнометражной картины по вселенной знаменитого сериала. Ленту сняли всего за месяц, а в прокат она выйдет 30 октября 2025 года.

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В центре сюжета окажется та самая семья Васнецовых-Васильевых, которая отправится на торжество в Кисловодск. К сожалению или к счастью для всей семейки, во время путешествия что-то пойдёт не так. Авторы заявляют, что выпуск ленты — это «шаг за пределы ситкома» и полноценное взросление всей франшизы.

К своим ролям вернутся основные актёры шоу: Филипп Бледный, Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Андрей Леонов, Нонна Гришаева и состав оригинального сериала. Режиссёром фильма выступит Анатолий Колиев, постановщик третьего сезона «Папины дочки. Новые».