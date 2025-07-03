«Простая случайность» выйдет в России осенью

Кинокомпания «Русский Репортаж» объявила о выпуске в России иранского фильма «Простая случайность». Победитель Каннского кинофестиваля — 2025 доберётся до страны осенью, точную дату выхода назовут позже.

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По сюжету ленты главный герой картины Эгхбал попадает в ДТП вместе со своей беременной женой. Внезапно его берут в плен бывшие заключённые — они уверены, что он тот самый офицер, что пытал их в тюрьме.

Режиссёром фильма выступил известный иранский режиссёр Джафар Панахи («Офсайд»). Это его первая большая награда в Каннах после многочисленных номинаций. Главные роли в фильме сыграли Вахид Мобассери, Марьям Афшари и Эбрахим Азизи.