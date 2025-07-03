Вышел дублированный трейлер «Диспетчера»

В Сети появился дублированный трейлер фильма "Диспетчер" (Relay) - триллера, главные роли в котором исполнили лауреат премии "Оскар" Риз Ахмед ("Звук металла"), Лили Джеймс ("Малыш на драйве") и Сэм Уоррингтон ("Аватар").

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По сюжету Том (Ахмед) является посредником в делах между коррумпированными корпорациями и лицами, которые под угрозой уничтожения требуют от компаний денежные откаты. Он eмело скрывает свою истинную личность и строго придерживается чёткого свода правил, но однажды нарушает его, спасая жизнь новой клиентке Саре (Джеймс).

Роли в фильме исполнили Уилла Фицджералд, Мэттью Мехер, Хелен Эйденберг, Иса Дэвис и другие. Режиссёр - Дэвид Маккензи ("Любой ценой", "Последняя любовь на Земле", "Король вне закона").

Мировая премьера состоялась в 2024 году на кинофестивале в Торонто, где картина получила позитивные оценки критиков. В российский прокат лента выйдет 21 августа.