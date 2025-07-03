Рецензия на сериал «Этерна»

Приятное, но неидеальное фэнтези.

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Фэнтези в России — редкий гость. Десятки лет назад все смотрели «Ночной дозор», относительно недавно чарты покорял «Библиотекарь». В остальном нашего зрителя заваливают семейными комедиями, ремейками классики, сагами о бандитах и тру-краймами, где маньяк ловко уходит от правосудия.

Возможно, именно поэтому многих интересует «Этерна», эпическое средневековое фэнтези с массовыми сражениями, хитрыми интригами и великой угрозой, что настойчиво движется из-за горизонта. Мы уже посмотрели два эпизода и заверяем: ожидания того стоили. Это, конечно, сериал не уровня «Игры престолов», но многое напоминает о хите HBO.

«Этерна»: главное о сериале

Название: «Этерна».

Режиссёр: Сергей Трофимов.

Актёры: Иван Трушин, Ксения Трейстер, Алексей Лукин и другие. Жанр: фэнтези, приключения.

Сколько серий: 6 эпизодов.

Страна: Россия.

«Этерна»: где смотреть?

Первый эпизод выйдет 5 июля на «Кинопоиске», далее – по одному эпизоду в неделю. Финал намечен на 9 августа.

Видео размещено на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Далеко не «Игра престолов», но смотреть интересно

Услышав о премьере сериала, основанного на романах Веры Камши, кто-то скажет: ««Этерна» ведь уже выходила!» Это правда, в 2022 году выпустили фильм, которым занимались фанаты оригинала. Зрелище было любопытным и амбициозным, но тонуло в минусах. Сюжет из-за скромного хронометража подавали сумбурно, даже именитые актёры что-то невнятно бормотали, визуал казался дешёвым.

Тогда руководство махнуло рукой на фанатские труды, но отметило, что сама «Этерна» аудиторию интересует. Как иначе, если роман разошёлся тиражом в 2 млн экземпляров, а фэнтези в России любят. Так начались пересъёмки «Этерны» — в формате сериала, с возросшим бюджетом и новым кастом, где свои роли сохранили всего четыре человека. Решение оказалось мудрым, ведь новая версия в разы лучше старой.

О чём вообще «Этерна»? Вопрос сложный, но в первую очередь – о политических интригах. Однажды бастард-реформатор захватил власть, переименовал страну и повёл народ в светлое будущее. Народу оказалось плевать, кто и куда их ведёт, а некоторые влиятельные семьи стали оппозицией. Где-то вдали законный наследник престола Альдо Ракан набирается сил и готовится к вторжению, а юный Ричард Окделл мечтает отомстить злодеям за гибель отца.

В мире «Этерны» дела и войны редко ведутся честно. Здесь все плетут интриги, предают друг друга и хранят чужие тайны, чтобы однажды ими воспользоваться. Если кто-то ведёт себя слишком честно, то заканчивает, как Эддард Старк.

Интриги роднят сериал с «Игрой престолов», но есть проблема: коварство не всегда подано достаточно драматично. К примеру, сюжет «Этерны» вполне мог завершиться за восемь лет до основных событий, когда благородный Эгмонт Окделл бросил вызов хитрому Рокэ Алве.

На стороне первого – военное преимущество, на стороне второго – готовность нарушать любые правила. Алва заманивает противника в блестящую ловушку, однако показана она слишком скомканно. Чтобы насладиться многоходовкой, зрителю приходится её додумывать, взвешивать события в чертогах разума. Потому что без внутренней работы сцена слишком уж стремительная и поверхностная.

Другой пример — состоятельные и эксцентричные гоганы. Они поддерживают законного наследника Альдо Ракана, обещают деньги и связи — и при этом в награду требуют сущую мелочь. Подкованный зритель поймёт, что гоганы задумали нечто опасное, и попытается раскрыть их тайны. Но не успеет, ведь сценаристы быстро выдадут правду. Такая стремительность наверняка расстроит фанатов романа, которые следили за фокусами гоганов всю первую книгу и к нужным выводам приходили самостоятельно.

Команду «Этерны» можно понять. Руководители потратили на сериал много денег и боятся потерять аудиторию, которой ответы нужны здесь и сейчас. Иначе зрители запутаются в многоходовках и десятках сюжетных арок. Тем более в этой вселенной хватает и других тайн. Их вполне достаточно, чтобы с нетерпением ждать следующую серию.

О чём ещё «Этерна»? Об отважных юношах, на пути которых сплошные страдания и препятствия. Они участвуют в интригах, стремятся к личным целях и мнимой справедливости. А затем понимают: скоро случится конец света – и сводить счёты будет не с кем.

В романе внешняя угроза появлялась не сразу, а в сериале она открывает сериал и постоянно напоминает о себе. Конкретно это изменение кажется удачным, оно добавляет событиям интереса и многослойности. Подобно тому, как в «Игре престолов» белые ходоки посмеиваются, глядя на распри одного Великого Дома с другим, так и здесь скорый конец света плюёт на то, законен ли конкретный король.

Правда, зрителю не до смеха, ведь главные герои по-настоящему интересные, здорово выглядят и заставляют им сопереживать. Поэтому местами хочется крикнуть: «Хватит драться, скоро явится истинный враг».

В конце концов, «Этерна» — про красоту. В кадре полно людей в нарядах, над которыми работал не один десяток талантливых костюмеров. Полно больших городов, частично нарисованных умелым CGI-мастером и частично снятых на натуру. Полно кадров, которые хочется поставить заставкой на рабочий стол. Церемония гоганов не даст соврать.

В итоге после просмотра двух эпизодов сетуешь, что режиссёр недостаточно умело подал некоторые конфликты и поспешил с раскрытием важных тайн. Но в остальном радуешься, что в России сняли амбициозное фэнтези с дорогим визуалом и запоминающимися персонажами. И отмечаешь в календаре день, когда выйдет следующий эпизод.

«Этерна»: стоит ли смотреть?

Если любите фэнтези, пропускать «Этерну» не стоит. У сериала есть проблемы, однако он всё равно очаровывает историей и визуалом. Главное – не завышайте ожидания и не рассчитывайте, что «Этерна» станет новой «Игрой престолов».

Оценка двух стартовых эпизодов — 7,5 из 10

Понравилось

Отменный визуал.

Запоминающиеся персонажи.

Интересная история.

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