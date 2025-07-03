Появился трейлер нового комедийного сериала автора «Теории большого взрыва»

Опубликован трейлер комедийного сериала "Лиэнн" - нового проекта Чака Лорри, мэтра формата телевизионный ситком.

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На счету Лорри - такие проекты, как "Грейс в огне", "Сибилл", "Дарма и Грег", "Два с половиной человека", "Мамаша" и, конечно, культовая "Теория Большого взрыва".

Синопсис проекта таков: "Когда муж уходит к другой женщине, стойкая мама с юга Америки начинает жизнь заново, заручившись поддержкой своей любящей, но не знающей границ семьи".

В главной роли - стендап-комик Лиэнн Морган.

Также в проекте снялись Кристен Джонстон, Селия Уэстон, Блейк Кларк, Энни Гонсалес, Райан Стайлз, Грэм Роджерс, Ханна Пилкис, Алжерита Винн.

Премьера - 31 июля на Netflix.