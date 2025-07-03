На «НТВ» состоялась премьера сериала «Сломанная стрела» с Евгением Шириковым

В субботу, 28 июня, в эфире телеканала НТВ состоялась премьера остросюжетного сериала «Сломанная стрела». История повествует о капитане СОБРа Максиме Нестерове, который противостоит нелегальным золотоискателям на черноморском побережье. Главные роли в картине исполнили Евгений Шириков и Лукерья Ильяшенко.

В прошлом Максим Нестеров (Евгений Шириков) – капитан СОБРа – не успел помешать террористам привести в действие взрывное устройство, из-за чего его дочь погибла. Жена Нестерова не смогла простить ему её смерть и решила уйти от супруга. Чтобы вывести своего друга из тяжёлого психологического состояния, бывший коллега Нестерова Егор (Михаил Михеев) приглашает его погостить на черноморском побережье.

Алексей Алфёров, режиссёр-постановщик:

«Этот проект в первую очередь про людей и настоящие мужские поступки. Про то, как люди в сложных ситуациях остаются людьми и принимают сложные решения во имя справедливости, долга и чести. Лично меня очень цепляет главный герой картины Максим в исполнении Евгения Ширикова. Его вера в людей непоколебима, невзирая ни на что им движет только чувство справедливости, которое он и транслирует. Чтобы показать глубину персонажа, мы использовали флешбэки: герой постоянно проживает внутреннюю драму, раз за разом возвращаясь в воспоминаниях к тому дню, когда потерял свою дочь».

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