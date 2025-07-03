Стартовали съемки пятого сезона «Беспринципных»

"Кинопоиск" объявил о старте пятого сезона своего сериала "Беспринципные" по рассказам Александра Цыпкина.

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В нём герои вернутся из Санкт-Петербурга в Москву, забрав с собой оттуда несколько персонажей.

В проекте появятся как знакомые нам персонажи (естественно), так и недавно появившиеся, а также новые.

В ролях: Игорь Верник, Александра Ребенок, Максим Лагашкин, Ольга Дибцева, Павел Деревянко, Анна Слю, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Ксения Утехина, Ирина Пегова, Юрий Колокольников.

Даты премьеры пока нет.