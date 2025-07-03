Опубликован постер киносказки «Горыныч»

В Сети появился свежий постер новой киносказки "Горыныч" - приключенческого семейного фэнтези о дружбе моряка и дракончика. Главную роль в фильме исполнил Александр Петров.

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По сюжету во время спуска в батискафе на дно морское старший лейтенант ВМФ Алексей Алёхин попадает в подводную пещеру, которая служит порталом в сказочный мир. Оказавшись в неопознанном княжестве, он находит оставшегося без мамы маленького дракона и даёт ему имя Горыныч. Алёхин становится ему не только другом, но и "родной мамой".

Вместе им предстоит излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу, защитить княжество от коварных врагов и впервые в жизни встретить принцессу.

Роли в фильме исполнили Сергей Маковецкий, Виктория Агалакова, Нина Усатова, Александр Робак, Алексей Филимонов, Роман Курцын, Дмитрий Куличков, Сергей Епишев, Евгений Серзин, Данила Рассомахин и другие.

Режиссёр - Дмитрий Хонин ("Кислород", "Бременские музыканты"), сценарист - Александр Архипов ("Огниво", "По щучьему велению").

Над проектом работают кинокомпания СТВ, при участии телеканала "Россия" и при поддержке Фонда кино, а также компания "Глобус фильм" и компания CGF.

Премьера "Горыныча" состоится 23 октября 2025 года.