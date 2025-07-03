Опубликован список лучших сериалов 2025 года

"Переходный возраст" признан лучшим сериалом 2025 года
Портал Metacritic (заблокирован в РФ) опубликовал список самых популярных сериалов первой половины 2025 года. В подборку включены проекты, вышедшие с 1 января по 30 июня. Агрегатором учитывались сериалы, мини-сериалы и специальные эпизоды.
Лидером рейтинга стала британская криминальная драма Netflix "Переходный возраст" (Adolescence) - четырёхчастный мини-сериал без монтажных склеек о тринадцатилетнем подростке, обвиняемом в жестоком убийстве. Шоу мгновенно стало хитом, рейтинг на сайте Rotten Tomatoes держится на уровне 98%.
Второе место - у пронзительной драмы о борьбе за жизнь ребёнка "Из лучших побуждений" (Best Interests) с Майклом Шином, Шэрон Хорган и Ниам Мориарти.
Третью строчку делят мелодраматический сериал Мары Брок Акилы "Навсегда с тобой" (Forever) и мини-сериал "Токсичный город" (Toxic Town) о том, как матери небольшого британского городка объединяются в борьбе за справедливость. Исполнители главных ролей: Джоди Уиттакер, Роберт Карлайл и Рори Киннер.
Полностью список выглядит так:
- "Переходный возраст" - 91 балл
- "Из лучших побуждений" - 85 баллов
- "Навсегда с тобой" - 84 балла
- "Токсичный город" - 84 балла
- "Узкая дорога на дальний север" - 83 балла
- "Умираю от желания" - 82 балла
- "Пи-Ви в роли самого себя" - 82 балла
- "Киностудия" - 81 балл
- "Мистер Ловерман" - 79 баллов
- "Тысяча ударов" - 78 баллов
- "Самая счастливая семья США" - 78 баллов
- "Людвиг" - 78 баллов
- "Дьявол может плакать" - 77 баллов
- "Севернее севера" - 77 баллов
- "Ваш дружелюбный сосед Человек-паук" - 77 баллов
- "Жестокая любовь: История Рут Эллис" - 77 баллов
- "Больница Питт" - 76 баллов
- "Канк о жизни" - 75 баллов
- "Карем: повар королей" - 75 баллов
- "Возмутительные" - 74 балла