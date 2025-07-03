Опубликован список лучших сериалов 2025 года

Портал Metacritic (заблокирован в РФ) опубликовал список самых популярных сериалов первой половины 2025 года. В подборку включены проекты, вышедшие с 1 января по 30 июня. Агрегатором учитывались сериалы, мини-сериалы и специальные эпизоды.

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Лидером рейтинга стала британская криминальная драма Netflix "Переходный возраст" (Adolescence) - четырёхчастный мини-сериал без монтажных склеек о тринадцатилетнем подростке, обвиняемом в жестоком убийстве. Шоу мгновенно стало хитом, рейтинг на сайте Rotten Tomatoes держится на уровне 98%.

Второе место - у пронзительной драмы о борьбе за жизнь ребёнка "Из лучших побуждений" (Best Interests) с Майклом Шином, Шэрон Хорган и Ниам Мориарти.

Третью строчку делят мелодраматический сериал Мары Брок Акилы "Навсегда с тобой" (Forever) и мини-сериал "Токсичный город" (Toxic Town) о том, как матери небольшого британского городка объединяются в борьбе за справедливость. Исполнители главных ролей: Джоди Уиттакер, Роберт Карлайл и Рори Киннер.

Полностью список выглядит так: