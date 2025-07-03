Начаты съемки сериала «Нейромант»

Стриминговый сервис Apple TV+ объявил о начале съёмок сериала "Нейромант" (Neuromancer) по мотивам культового киберпанк-романа Уильяма Гибсона 1984 года.

© кадр из сериала «Нейромант»

Анонс сопровождается небольшим тизером, в котором мы наблюдаем пролёт камеры в баре Chatsubo.

Известно, что шоураннером выступает Грэм Роланд ("22 мили", "Джек Райан"), постановщиком пилотного эпизода назначен Джастин Диллард ("Сумеречная зона", "Двойная петля"), а главные роли достались Каллуму Тёрнеру ("Властелины воздуха", "Фантастические твари") и Бриане Миддлтон ("Аферисты").

Также в касте заявлены Марк Стронг, Джозеф Ли, Клеманс Поэзи, Питер Сарсгаард, Макс Айронс, Андре Де Шилдс, Марк Менчака и другие. Даты премьеры пока нет.

"Нейромант" является каноническим произведением в жанре киберпанк: задолго до популярности в массовой культуре в нем были рассмотрены такие понятия, как искусственный интеллект, виртуальная реальность, генная инженерия, транснациональные корпорации и киберпространство. Книга была удостоена премий "Небьюла", "Хьюго" и Приза Филипа Дика.

В основе сюжета - история хакера киберпространства и наркомана Кейса, который из-за упадка в собственной жизни и по состоянию здоровья вынужден взяться за серию сложных заданий.