Киану Ривз займется продюсированием фильма о "Формуле-1"

Киану Ривз, известный любитель автоспорта, стал продюсером и ведущим документального фильма о "Формуле-1".

© Российская Газета

Проект, премьера которого ожидается в 2026 году, будет посвящён подготовке американской компании Cadillac к участию в чемпионате. Об этом сообщает портал F1News.

Работа над картиной уже ведётся в США. Примечательно, что американцы впервые выступят на чемпионате, где на протяжении десятилетий доминировали европейские команды и производители. Гонка состоится 8 марта 2026 года.

Несколько лет назад Ривз уже принимал участие в съёмке документального сериала про BrawnGP.