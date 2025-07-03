Что известно о фильме «Орудия»

В августе в прокат Джош Бролин, Джулия Гарнер, Олден Эренрайк — и захватывающий сюжет с элементами хоррора и психологического триллера. «Лента.ру» рассказывает, чего ждать от картины и когда состоится ее премьера.

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«Орудия»: главное о фильме

Страна: США

Жанр: ужасы, детектив

Возрастное ограничение: 18+

Режиссер, сценарист: Зак Креггер

Дата выхода фильма: август 2025 года

В главных ролях: Джош Бролин, Джулия Гарнер, Олден Эренрайк, Остин Абрамс, Кэри Кристофер, Тоби Хасс и другие

«Орудия» (Weapons) — готовящийся к премьере американский фильм ужасов режиссера и сценариста Зака Креггера, ранее работавшего над проектами «Городские приматы», «Компаньон», «Варвар» и другими.

В основе сюжета — загадочное исчезновение старшеклассников в небольшом американском городке.

Дата выхода

Премьера фильма «Орудия» запланирована на лето 2025 года. Изначально картина должна была выйти в прокат в январе 2026-го, но Креггер закончил работу раньше.

Фильм «Орудия» выйдет в мировой прокат 8 августа 2025 года

Трейлер к фильму

Сюжет

Действие картины разворачивается в небольшом американском городке Мейбрук, где внезапно исчезают 17 детей из одного класса. Видеокамеры фиксируют, как школьники одновременно покидают свои дома среди ночи и уходят в сторону леса — а дальше следы пропадают.

Полиция и жители городка в растерянности. Мотивов, побуждающих подростков уйти, не было, улик и подозрений нет. Расследованием дела занимается шериф, которому помогает молодая школьная учительница. В ходе поисков они сталкиваются с необъяснимыми явлениями: странными звуками, видениями и символами, вырезанными на деревьях. Параллельно зрителям рассказывают мрачную историю городка — он больше не кажется таким тихим и спокойным, как в начале.

Финал, по словам режиссера, станет неожиданным и заставит зрителей переосмыслить увиденное.

Производство

Режиссером и сценаристом фильма «Орудие» стал Зак Креггер. Наибольшую известность Креггеру принесла работа над хоррор-фильмом «Варвар» 2022 года. Тогда картина неожиданно стала хитом: снятая с бюджетом всего около 4,5 миллиона долларов, она собрала более 45 миллионов долларов в мировом прокате и получила высокие оценки критиков за оригинальный сюжет, мрачную атмосферу и умелое сочетание психологического триллера с элементами хоррора.

По словам Креггера, на создание «Орудия» его Томаса Андерсона «Магнолия» и собственные детские страхи. Режиссер называет новый проект «хоррор-эпосом с человеческим лицом» и считает, что он станет таким же культовым, как и предшественник.

Так или иначе, сценарий картины вызвал ажиотаж еще на стадии разработки: в 2023 году за права на экранизацию боролись Universal, Netflix, TriStar и New Line Cinema, но победу одержала последняя. Сообщалось, что Креггер получил восьмизначную сумму за работу над фильмом и гарантии его показа в кинотеатрах.

Оператором картины выступил Бен Сересин, работавший над «Мумией» (2017), а композитором стал Бобби Крлиц, автор саундтрека к «Варвару».

Съемки фильма «Орудия» проходили в штате Орегон. Особенности этой местности — леса и небольшие спокойные городки — идеальная локация для картины.

Бюджет

Точный бюджет «Орудий» не разглашается, но, по данным Deadline, New Line Cinema вложила значительные средства, предложив на семь миллионов долларов больше, чем Universal.

Учитывая звездный актерский состав и масштаб продакшена, бюджет может составлять около 50–70 миллионов долларов. Кассовые прогнозы пока отсутствуют, но успех «Варвара» дает надежду на коммерческий триумф.

Актеры и роли

Шериф Уильямс (Джош Бролин) — суровый, но справедливый шериф городка Мейбрук, который пытается раскрыть дело об исчезновении подростков. Эмма Кроу (Джулия Гарнер) — молодая учительница, которая подозревает, что исчезновение детей связано с ее прошлым. Томми Рид (Олден Эренрайк) — старшеклассник, чей младший брат пропал. Проводит собственное расследование. Доктор Линь (Бенедикт Вонг) — загадочный психолог, приехавший в город, чтобы помочь семьям справиться с утратой, но его мотивы вызывают вопросы у местных жителей.

Режиссер Зак Креггер лично подбирал актеров фильма, чтобы «каждый из них был способен рассказать историю одним взглядом». Изначально сообщалось, что главную роль сыграет Педро Паскаль, но позже он отказался из-за занятости в других проектах. Тем не менее критики отмечают, что набранная команда стала одной из причин большого интереса к фильму и актеры подобраны гармонично.

Критика и отзывы о фильме «Орудия» 2025 года

Предварительные отзывы на закрытых показах фильма, премьера которого только ожидается, положительные. Критики хоррора», отмечая мастерство Креггера в создании напряжения. Некоторые сравнивают картину с «Оно» Стивена Кинга из-за акцента на детских страхах и коллективной травме. Однако есть опасения, что сложная структура сюжета может отпугнуть массового зрителя.

Зрители, судя по обсуждениям в социальных сетях, ждут фильм с нетерпением, особенно после успеха «Варвара».

Продолжение фильма «Орудия»

Официальных анонсов о сиквелах или спин-оффах фильма нет, но Зак Креггер Джордан Пил, чья студия Monkeypaw рассматривалась как продюсер, выразил интерес к сотрудничеству с Креггером в будущем.

Почему людям нравятся фильмы ужасов

Как объясняет «Ленте.ру» психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова, люди любят фильмы ужасов, потому что они позволяют проживать собственный страх в безопасной среде. Если человек избегает чего-то в повседневной жизни, то кино позволит ему прожить чувства не прямым способом, а через погружение в сторонний сюжет.

По словам психолога, фильмы ужасов позволяют человеку столкнуться со своим страхом и закрыть незавершенный гештальт, проработав неосознанные тревоги и страхи. В отличие от реальной травмы, фильм ужасов можно остановить в любой момент, и это создает иллюзию контроля. То есть человек как будто встречается со своим страхом, но исследует свои реакции без реальной угрозы извне.

«Кроме того, любовь к фильмам ужасов может говорить о том, что жизнь человека скучна и ему не хватает каких-то острых ощущений и сильных переживаний. Либо мы говорим о том, что он не позволяет себе, например, проявлять агрессию, и как раз через идентификацию с героями такого фильма он может как будто бы проживать запретные чувства», — Елена Масолова, психолог, гештальт-терапевт.

Как отмечает специалист, фильмы ужасов не рекомендуется смотреть детям и людям с психическими расстройствами. В первом случае это может обернуться появлением навязчивых страхов, ночных кошмаров, тревожности и бессонницы, а во втором — ухудшением состояния и ретравматизацией.