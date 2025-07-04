Брэд Питт назвал  лучшую картину десятилетия

Голливудский красавец Брэд Питт в эксклюзивном интервью подкаста New Heights поделился своими впечатлениями о современном кинематографе и представил свой новый проект «Формула-1». Но главной темой обсуждения стал байопик «Маэстро», который, по мнению звезды, заслуживает звания шедевра десятилетия.

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Брэдли Купер в своём новом проекте не просто снял фильм о композиторе Леонарде Бернстайне – он буквально вжился в роль музыкального гения. Купер доказал, что способен не только блистать на экране, но и создавать кинематографические шедевры за камерой.

Талант Купера был отмечен Киноакадемией семью номинациями, включая престижные категории «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль» для неподражаемой Кэри Маллиган. Однако судьба распорядилась иначе, оставив режиссёра без заветной статуэтки.