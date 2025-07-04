Режиссер Ковтунец назвал качества хорошего фильма

Наши фильмы сегодня сильны с точки зрения костюмов, декораций, даже графики, но режиссеры и создатели часто мало внимания уделяют посылу самого фильма, заявил в пресс-центре НСН Александр Ковтунец.

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Если сценарий или произведение написано хорошо, несет сильную смысловую нагрузку, то снятый по нему фильм именит сознание, рассказал в пресс-центре НСН президент Общенациональной программы «В кругу семьи», актер и режиссер Александр Ковтунец.

«С технической точки зрения наши лучшие фильмы, конечно, уже достойны того, чтобы зритель на них ходил. И с точки зрения операторской работы, костюмов, декораций, даже графики. Но, безусловно, мы по-прежнему очень сильно отстаем в плане того, к чему зрителя ведет фильм. Недавно я беседовал с нашими ведущими специалистами кинематографа о влиянии кино на человека. По какой-то странной причине у нас до сих пор считается, что фильмы транслируют только опыт человека, но не ведут его сознание к изменениям. Я как драматург, режиссер, актер и продюсер могу сказать, что если произведение написано классно, и режиссер его понимает, то картина сразу попадает в подсознание. Ну как можно говорить, что это не влияет на человека? Это коренным образом влияет на него», - считает он.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев в пресс-центре НСН рассказал, что Ярославская область – это столица Золотого кольца России, многие режиссеры приезжали сюда снимать свои культовые фильмы и до сих пор приезжают.