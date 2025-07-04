Marvel продала свои костюмы, предназначенные для съемок «Блэйда»

Продюсер фильма «Грешники» Сев Оганян рассказал в свежем интервью, что Marvel Studios продала все костюмы, изначально сшитые для «Блэйда», съёмочной группе ленты Райана Куглера.

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По словам продюсера, некоторые из костюмов, которые выкупили у Marvel Studios, в итоге носили некоторые статисты на съёмках «Грешников».

«Грешники» — вампирский боевик с Майклом Б. Джорданом, который сыграл в фильме сразу двух братьев-близнецов. При бюджете примерно в $ 90 млн лента собрала в мире $ 361 млн — это невероятно успешный результат.

«Грешников» показывали и в России, но в рамках предсеансного обслуживания, а сейчас картина доступна в онлайне.