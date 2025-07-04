Появились первые отзывы с тестовых показов фильма «Пять ночей с Фредди 2»

По данным журналистов The Hollywood Reporter, первые зрители фильма «Пять ночей с Фредди 2» остались воодушевлены и довольны им. Лента им понравилась, её восприняли «с энтузиазмом».

© Чемпионат.com

Подробности сюжета сиквела не разглашаются, но известно, что они развернутся уже после сюжета первой части и вновь будут посвящены героям видеоигровой франшизы Five Nights at Freddy’s. Режиссёром вновь выступила Эмма Тамми.

Фильм «Пять ночей с Фредди» при скромном бюджете в $ 20 млн собрал внушительную кассу в размере $ 291 млн. Ленту разгромили критики, а обычные зрители оценили её по достоинству, хваля авторов за бережный перенос лучших элементов серии на большие экраны.