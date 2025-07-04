Кили Хоуз спасает себя и сына в трейлере фильма «Убийца»

Трейлер сериала «Убийца» (The Assassin) обнародовал 3 июля 2025 года видеосервис Amazon Prime Video. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в криминальной комедии сыграли Кили Хоуз и Фредди Хаймор, а также снялись Джина Гершон, Шалом Брюн-Фрэнклин, Джек Дtвенпорт, Алан Дейл, Джералд Кид, Девон Террелл, Ричард Дормер, Дэвид Денсик и др. Продюсерами, сценаристами и шоураннерами проекта выступили австралийцы Гарри и Джек Уильямсы, режиссерами – Лиза Мулкахи («Турист», «Лунный камень») и Дэниэл Неттхейм («Клей», «Охотник»).

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По сюжету, убийца на пенсии Джули (Хоуз) воссоединяется со своим взрослым сыном Эдвардом (Хаймор). Они вынуждены бежать с идиллического греческого острова, когда опасное прошлое Джули настигает ее. Из-за вопросов об отцовстве Эдварда и прошлой жизни Джули в качестве киллера мама и сын отправляются в бега по Европе, работая вместе в борьбе за выживание. По пути их без того непростые отношения подвергаются испытанию на прочность.

Премьера «Убийцы» состоится на Prime Video 25 июля.