Назван самый популярный фильм у российских пиратов в июне

«Под прикрытием» с Орландо Блумом — самый популярный фильм у российских пиратов в июне
Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила традиционный рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в июне 2025 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.
Лидером месяца стала криминальная комедия «Под прикрытием» с Брайс Даллас Ховард и Орландо Блумом. На второй строчке оказался триллер «Новичок» с Рами Малеком, замкнула тройку комедия «Финикийская схема» Уэса Андерсона.
В десятку также вошли боевик «Расплата 2» с Беном Аффлеком, хоррор «Грешники», фильм ужасов «Пункт назначения: Кровные узы» и другие картины.
10 самых популярных фильмов у российских пиратов в июне 2025 года
- «Под прикрытием»
- «Новичок»
- «Финикийская схема»
- «Расплата 2»
- «Грешники»
- «Пункт назначения: Кровные узы»
- «Источник вечной молодости»
- «До безумия»
- «Дoлинa эха»
- «Легенды наших предков».