Назван самый популярный фильм у российских пиратов в июне

Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила традиционный рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в июне 2025 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

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Лидером месяца стала криминальная комедия «Под прикрытием» с Брайс Даллас Ховард и Орландо Блумом. На второй строчке оказался триллер «Новичок» с Рами Малеком, замкнула тройку комедия «Финикийская схема» Уэса Андерсона.

В десятку также вошли боевик «Расплата 2» с Беном Аффлеком, хоррор «Грешники», фильм ужасов «Пункт назначения: Кровные узы» и другие картины.

10 самых популярных фильмов у российских пиратов в июне 2025 года