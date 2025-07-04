4 июля состоялась мировая премьера фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» — новой картины в серии фильмов про воскрешение динозавров. Проект уже можно посмотреть в кинотеатрах всей планеты, а до России приключение неофициально доберётся 12 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

«Возрождение» — полноценный перезапуск культовой франшизы. По сюжету новой картины учёные и военные отправляются на поиски крупнейших динозавров, чтобы с помощью их ДНК создать новое мощное лекарство. События фильма разворачиваются примерно через пять лет после финала «Господства».

Главные роли в ленте сыграли Скарлетт Йоханссон («Мстители»), Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Джонатан Бейли («Феррари»), Луна Блэйз («Манифест»). Режиссёром выступил Гарет Эдвардс («Создатель»).