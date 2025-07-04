Десять лучших фильмов с Дэниелом Крейгом

Киноподборка со звездой Голливуда и интересные факты из его жизни.

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Дэниел Крейг родился 2 марта 1968 года в Честере, Великобритании. Сейчас ему 57 лет, и он считается одним из лучших Джеймсов Бондов в кино. Собрали интересные факты из его биографии и топ-10 фильмов.

Биография Дэниела Крейга

Мать актёра – преподаватель истории искусства — старалась привить интерес сына к творчеству, а отец – моряк и рабочий завода – к спорту.

Дэниел старался угодить обоим родителям. Всё детство он провёл за кулисами Ливерпульского общественного театра, где работала мать. А в школе играл за местную регбийную команду. И в какой-то момент решил связать судьбу со спортом, так как показывал отличные результаты.

«Отец мечтал, чтобы я стал спортсменом. Я довольно прилично играл в регби, почти что на профессиональном уровне, да и в футбол гонять приходилось», – говорил актёр.

В школе Дэниел учился плохо, поэтому о стипендии и последующей карьере регбиста пришлось позабыть. Он прошёл прослушивание в театре, переехал в Лондон, стал подрабатывать официантом и уборщиком. На сцене Национального молодёжного театра дебютировал в постановке шекспировской пьесы «Троил и Крессида».

Снимался в небольших ролях в британском кино. После драмы «Одержимость» в 1997 году на актёра обратили внимание режиссёры. А в 2000 году он получил предложение сняться в своём первом голливудском блокбастере. Благодаря фильму «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» Дэниела Крейга заметили. Далее он снялся в драме «Проклятый путь» Сэма Мендеса и в фильме Стивена Спилберга «Мюнхен».

Настоящая слава обрушилась на актёра после утверждения на роль Джеймса Бонда в фильме «Казино «Рояль». Но, помимо славы, Дэниелу досталась и немалая порция хейта. Поклонники бондианы крайне скептически отнеслись к выбору кандидатуры – после брюнета Пирса Броснана блондин Крейг выглядел неподходящим на роль агента 007. Однако после премьеры фильма недоброжелатели поспешили взять свои слова обратно. Критиков и зрителей восхитил новый Бонд.

Спорт и питание

Подготовка к работе над бондианой потребовала немалых усилий. Все тренировки проходили под руководством бывшего военного офицера Саймона Уотерсона. Он до сих пор со смехом вспоминает их первую встречу.

«Дэниел открыл дверь с сэндвичем в руке, а на его лице был страх. Когда он узнал, какую потребуется провести работу, я думаю, он начал понимать, на что подписался и что теперь ему придётся забыть про бутерброды на завтрак», – рассказывал Уотерсон.

Тяжёлые тренировки шли по пять раз в неделю, занимался Крейг даже на съёмочной площадке в перерывах. Питание тоже было расписано: в рацион Крейга диетолог включил продукты, богатые белком, а также восстанавливающие коктейли.

С Саймоном Крейг работал на протяжении 15 лет! Причём к последнему фильму о Джеймсе Бонде, когда актёр перешагнул 50-летний рубеж, тренер начал снижать нагрузки. Предпочтение отдавалось тренировкам, которые бы минимизировали риск травм.

Личная жизнь Дэниела Крейга

На съёмочной площадке фильма «Дом грёз» актёр познакомился с актрисой Рэйчел Вайс. Пара скрывала роман, но уже на премьере появилась вместе. В 2011-м Дэниел и Рэйчел сыграли свадьбу, в 2018-м у них родилась дочь. Также у звезды есть сын от первого брака.

Топ-10 фильмов с Дэниелом Крейгом

В фильме про искательницу сокровищ актёр исполнил небольшую роль Алекса Веста – обаятельного, но меркантильного журналиста, который то помогает, то мешает Ларе Крофт. Кстати, немалую услугу в продвижении Крейга к славе оказала Анджелина Джоли. На одной из пресс-конференций актриса заявила, что Дэниел отлично… целуется!

На этот раз Дэниел сыграл настоящего злодея Коннора Руни, сына ирландского мафиози, который решает подставить героя Тома Хэнкса Майкла Салливана.

Майкл долгие годы работает на семью, Руни-старший относится к нему лучше, чем к родному сыну. Коннор же хочет подставить Салливана и избавиться от него. Он врывается в дом Майкла и убивает его супругу и старшего сына. Тот вместе с младшим сыном вынужден пойти против боссов мафии.

Лондонский преступник по кличке XXXX хочет завязать с криминалом. Но хозяин готов его отпустить, если он выполнит два последних поручения. Одно из них – найти пропавшую дочь старого приятеля. Однако это оказывается сложнее, чем предполагалось.

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в сентябре 1972 года на мюнхенской Олимпиаде. Тогда в результате теракта погибли 11 израильских спортсменов, взятых в заложники.

После трагедии премьер-министр Израиля приглашает к себе своего бывшего телохранителя, а ныне сотрудника «Моссада» Авнера Кауфмана. Тот собирает команду, чтобы вычислить и найти террористов.

«Казино «Рояль», США, Великобритания, Чехия, Германия, Багамы, 2006

На кастинге Дэниел обошёл многих претендентов, среди которых были Джулиан Макмэхон, Джерард Батлер, Сэм Уортингтон, Руперт Френд, Генри Кавилл. Позже актёр признавался, что не знал, на что подписывался. И не рассчитывал, что образ Бонда станет неотъемлемой частью его жизни.

Всего Крейг снялся в пяти проектах о легендарном шпионе. Это «Квант милосердия» 2008 года (эту часть Дэниел считал неудачной), «007: Координаты «Скайфолл» 2012 года, «007: Спектр» 2015 года. В 2021-м вышла заключительная картина «Не время умирать». Дэниел сам попросил убить героя в финале, но сделать это красиво.

В сказке актёр воплотил образ могущественного лорда Азриэла, дяди главной героини – 12-летней девочки Лиры, которая противостоит зловещей миссис Коултер и армии её монстров. Кстати, в фильме снялась Ева Грин, с которой Крейг уже работал в «Казино «Рояль», и Николь Кидман – с ней актёр встречался на площадке фильма «Вторжение».

Голливудская экранизация знаменитой шведской киносаги не нашла такого отклика, как оригинальный фильм. Однако игра Крейга привела критиков в восторг. Чтобы утяжелить атлетичную фигуру актёра и превратить его в неуклюжего журналиста, на Дэниела надевали несколько свитеров и футболок.

Крейг сыграл таинственного Странника, который не помнит своего прошлого. Он прибывает в захолустный городок, которым правит жестокий полковник. Но у жителей города есть другие проблемы – это монстры, прилетевшие из космоса.

Кстати, Роберт Дауни-младший отказался от главной роли, так как уже подписал контракт на «Шерлока Холмса» у Гая Ричи.

Редактор Уилл Эйтентен переезжает с женой и двумя дочерьми в новый загородный дом. Поначалу там царит идиллия. Но вскоре начинают происходить таинственные события –Уилл слышит стук в двери, дочери видят в окне лицо незнакомца, а вокруг дома появляются странные следы…

Режиссёр Джим Шеридан был крайне недоволен рекламным трейлером, который кинокомпания выпустила к премьере фильма. По его мнению, всю интригу раскрыли в двухминутном ролике. Режиссёр даже потребовал убрать его имя из титров. Солидарен с Шериданом был и Дэниел – он отказался от участия в пиар-кампании фильма.

«Достать ножи», США, 2019

Ещё один из самых удачных образов актёра – частный детектив Бенуа Блан. Дэниел признавался, что вдохновлялся личностями известных литературных сыщиков Агаты Кристи – Эркюля Пуаро и мисс Марпл. В 2022-м вышло продолжение «Достать ножи: Стеклянная луковица», а в конце этого года ожидается третья часть «Достать ножи: Проснись, мертвец».