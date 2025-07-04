Десять лучших фильмов с Дэниелом Крейгом

10 лучших фильмов с Дэниелом Крейгом: список, фильмография
Киноподборка со звездой Голливуда и интересные факты из его жизни.
Дэниел Крейг родился 2 марта 1968 года в Честере, Великобритании. Сейчас ему 57 лет, и он считается одним из лучших Джеймсов Бондов в кино. Собрали интересные факты из его биографии и топ-10 фильмов.
Биография Дэниела Крейга
Мать актёра – преподаватель истории искусства — старалась привить интерес сына к творчеству, а отец – моряк и рабочий завода – к спорту.
Дэниел старался угодить обоим родителям. Всё детство он провёл за кулисами Ливерпульского общественного театра, где работала мать. А в школе играл за местную регбийную команду. И в какой-то момент решил связать судьбу со спортом, так как показывал отличные результаты.
«Отец мечтал, чтобы я стал спортсменом. Я довольно прилично играл в регби, почти что на профессиональном уровне, да и в футбол гонять приходилось», – говорил актёр.
В школе Дэниел учился плохо, поэтому о стипендии и последующей карьере регбиста пришлось позабыть. Он прошёл прослушивание в театре, переехал в Лондон, стал подрабатывать официантом и уборщиком. На сцене Национального молодёжного театра дебютировал в постановке шекспировской пьесы «Троил и Крессида».
Снимался в небольших ролях в британском кино. После драмы «Одержимость» в 1997 году на актёра обратили внимание режиссёры. А в 2000 году он получил предложение сняться в своём первом голливудском блокбастере. Благодаря фильму «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» Дэниела Крейга заметили. Далее он снялся в драме «Проклятый путь» Сэма Мендеса и в фильме Стивена Спилберга «Мюнхен».
Настоящая слава обрушилась на актёра после утверждения на роль Джеймса Бонда в фильме «Казино «Рояль». Но, помимо славы, Дэниелу досталась и немалая порция хейта. Поклонники бондианы крайне скептически отнеслись к выбору кандидатуры – после брюнета Пирса Броснана блондин Крейг выглядел неподходящим на роль агента 007. Однако после премьеры фильма недоброжелатели поспешили взять свои слова обратно. Критиков и зрителей восхитил новый Бонд.
Спорт и питание
Подготовка к работе над бондианой потребовала немалых усилий. Все тренировки проходили под руководством бывшего военного офицера Саймона Уотерсона. Он до сих пор со смехом вспоминает их первую встречу.
«Дэниел открыл дверь с сэндвичем в руке, а на его лице был страх. Когда он узнал, какую потребуется провести работу, я думаю, он начал понимать, на что подписался и что теперь ему придётся забыть про бутерброды на завтрак», – рассказывал Уотерсон.
Тяжёлые тренировки шли по пять раз в неделю, занимался Крейг даже на съёмочной площадке в перерывах. Питание тоже было расписано: в рацион Крейга диетолог включил продукты, богатые белком, а также восстанавливающие коктейли.
С Саймоном Крейг работал на протяжении 15 лет! Причём к последнему фильму о Джеймсе Бонде, когда актёр перешагнул 50-летний рубеж, тренер начал снижать нагрузки. Предпочтение отдавалось тренировкам, которые бы минимизировали риск травм.
Личная жизнь Дэниела Крейга
На съёмочной площадке фильма «Дом грёз» актёр познакомился с актрисой Рэйчел Вайс. Пара скрывала роман, но уже на премьере появилась вместе. В 2011-м Дэниел и Рэйчел сыграли свадьбу, в 2018-м у них родилась дочь. Также у звезды есть сын от первого брака.
Топ-10 фильмов с Дэниелом Крейгом
«Лара Крофт: Расхитительница гробниц», США, Великобритания, Япония, Германия, 2001
- Жанр: боевик, приключения
- Режиссёр: Саймон Уэст
- Главные актёры: Анджелина Джоли, Джон Войт, Дэниел Крейг
- Возрастные ограничения: 18+
В фильме про искательницу сокровищ актёр исполнил небольшую роль Алекса Веста – обаятельного, но меркантильного журналиста, который то помогает, то мешает Ларе Крофт. Кстати, немалую услугу в продвижении Крейга к славе оказала Анджелина Джоли. На одной из пресс-конференций актриса заявила, что Дэниел отлично… целуется!
«Проклятый путь», США, 2002
- Жанр: драма, триллер
- Режиссёр: Сэм Мендес
- Главные актёры: Том Хэнкс, Джуд Лоу, Дэниел Крейг
- Возрастные ограничения: 18+
На этот раз Дэниел сыграл настоящего злодея Коннора Руни, сына ирландского мафиози, который решает подставить героя Тома Хэнкса Майкла Салливана.
Майкл долгие годы работает на семью, Руни-старший относится к нему лучше, чем к родному сыну. Коннор же хочет подставить Салливана и избавиться от него. Он врывается в дом Майкла и убивает его супругу и старшего сына. Тот вместе с младшим сыном вынужден пойти против боссов мафии.
«Слоёный торт», Великобритания, 2004
- Жанр: боевик
- Режиссёр: Мэттью Вон
- Главные актёры: Дэниел Крейг, Сиенна Миллер, Колм Мини
- Возрастные ограничения: 16+
Лондонский преступник по кличке XXXX хочет завязать с криминалом. Но хозяин готов его отпустить, если он выполнит два последних поручения. Одно из них – найти пропавшую дочь старого приятеля. Однако это оказывается сложнее, чем предполагалось.
«Мюнхен», США, Канада, Франция, 2005
- Жанр: драма
- Режиссёр: Стивен Спилберг
- Главные актёры: Эрик Бана, Дэниел Крейг, Киран Хайндс
- Возрастные ограничения: 16+
Фильм основан на реальных событиях, произошедших в сентябре 1972 года на мюнхенской Олимпиаде. Тогда в результате теракта погибли 11 израильских спортсменов, взятых в заложники.
После трагедии премьер-министр Израиля приглашает к себе своего бывшего телохранителя, а ныне сотрудника «Моссада» Авнера Кауфмана. Тот собирает команду, чтобы вычислить и найти террористов.
«Казино «Рояль», США, Великобритания, Чехия, Германия, Багамы, 2006
- Жанр: боевик
- Режиссёр: Мартин Кэмпбелл
- Главные актёры: Дэниел Крейг, Ева Грин, Мадс Миккельсен
- Возрастные ограничения: 18+
На кастинге Дэниел обошёл многих претендентов, среди которых были Джулиан Макмэхон, Джерард Батлер, Сэм Уортингтон, Руперт Френд, Генри Кавилл. Позже актёр признавался, что не знал, на что подписывался. И не рассчитывал, что образ Бонда станет неотъемлемой частью его жизни.
Всего Крейг снялся в пяти проектах о легендарном шпионе. Это «Квант милосердия» 2008 года (эту часть Дэниел считал неудачной), «007: Координаты «Скайфолл» 2012 года, «007: Спектр» 2015 года. В 2021-м вышла заключительная картина «Не время умирать». Дэниел сам попросил убить героя в финале, но сделать это красиво.
«Золотой компас», США, Великобритания, 2007
- Жанр: фэнтези, приключения
- Режиссёр: Крис Вайц
- Главные актёры: Николь Кидман, Дэниел Крейг, Дакота Блю Ричардс
- Возрастные ограничения: 12+
В сказке актёр воплотил образ могущественного лорда Азриэла, дяди главной героини – 12-летней девочки Лиры, которая противостоит зловещей миссис Коултер и армии её монстров. Кстати, в фильме снялась Ева Грин, с которой Крейг уже работал в «Казино «Рояль», и Николь Кидман – с ней актёр встречался на площадке фильма «Вторжение».
«Девушка с татуировкой дракона», Швеция, США, 2011
- Жанр: триллер
- Режиссёр: Дэвид Финчер
- Главные актёры: Дэниел Крейг, Руни Мара, Кристофер Пламмер
- Возрастные ограничения: 18+
Голливудская экранизация знаменитой шведской киносаги не нашла такого отклика, как оригинальный фильм. Однако игра Крейга привела критиков в восторг. Чтобы утяжелить атлетичную фигуру актёра и превратить его в неуклюжего журналиста, на Дэниела надевали несколько свитеров и футболок.
«Ковбои против пришельцев», США, Индия, 2011
- Жанр: фантастика, боевик
- Режиссёр: Джон Фавро
- Главные актёры: Дэниел Крейг, Харрисон Форд, Оливия Уайлд
- Возрастные ограничения: 12+
Крейг сыграл таинственного Странника, который не помнит своего прошлого. Он прибывает в захолустный городок, которым правит жестокий полковник. Но у жителей города есть другие проблемы – это монстры, прилетевшие из космоса.
Кстати, Роберт Дауни-младший отказался от главной роли, так как уже подписал контракт на «Шерлока Холмса» у Гая Ричи.
«Дом грёз», США, Канада, 2011
- Жанр: драма, мистика
- Режиссёр: Джим Шеридан
- Главные актёры: Дэниел Крейг, Рэйчел Вайс, Наоми Уоттс
- Возрастные ограничения: 16+
Редактор Уилл Эйтентен переезжает с женой и двумя дочерьми в новый загородный дом. Поначалу там царит идиллия. Но вскоре начинают происходить таинственные события –Уилл слышит стук в двери, дочери видят в окне лицо незнакомца, а вокруг дома появляются странные следы…
Режиссёр Джим Шеридан был крайне недоволен рекламным трейлером, который кинокомпания выпустила к премьере фильма. По его мнению, всю интригу раскрыли в двухминутном ролике. Режиссёр даже потребовал убрать его имя из титров. Солидарен с Шериданом был и Дэниел – он отказался от участия в пиар-кампании фильма.
«Достать ножи», США, 2019
- Жанр: детектив, комедия
- Режиссёр: Райан Джонсон
- Главные актёры: Дэниел Крейг, Ана де Армас, Крис Эванс
- Возрастные ограничения: 18+
Ещё один из самых удачных образов актёра – частный детектив Бенуа Блан. Дэниел признавался, что вдохновлялся личностями известных литературных сыщиков Агаты Кристи – Эркюля Пуаро и мисс Марпл. В 2022-м вышло продолжение «Достать ножи: Стеклянная луковица», а в конце этого года ожидается третья часть «Достать ножи: Проснись, мертвец».