Союз кинематографистов оценил идею квотировать западное кино

В Союзе кинематографистов РФ оценили идею режиссера Никиты Михалкова ввести для западных студий входной взнос в 5 млн рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на зампреда союза Алексея Алешковского.

Только после этого, предлагает Михалков, в России можно рассматривать возможность проката зарубежного фильма.

«Защита интересов отечественных кинопроизводителей является логичной мерой и в контексте соответствующего зарубежного опыта. Конкуренция должна идти между игроками российской киноиндустрии», — говорит Алешковский.

До этого Михалков направил свои предложения президенту РФ Владимиру Путину. Он хочет не только квотировать западное кино, но и направлять 10% средств, вырученных от проката иностранных фильмов, на рефинансирование национального кинематографа. Он заявил, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу.

Режиссер Владимир Грамматиков с идеями Михалкова не согласился.

В мае 2025 года председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявил, что фильмы голливудских студий, заморозивших контакты с Россией в 2022 году, могут вернуться весной 2026 года в ограниченном формате.