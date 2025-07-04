«Челюсти» впервые покажут в формате 4DX к юбилею фильма

В этом году культовому фильму «Челюсти» исполняется 50 лет. В честь юбилея Universal Pictures выпустит фильм заново в конце августа в нескольких новых форматах — 4K, IMAX, RealD 3D, а также впервые в 4DX и D-Box.

© Ferra.ru

Все эти форматы подарят зрителям эффект «полного погружения»: большой экран, отличное качество изображения и звука, который «идеально дополняет легендарную музыку Джона Уильямса». Особое внимание стоит уделить показам в 4DX и D-Box — здесь кресла будут двигаться и вибрировать в такт сценам, а в 4DX добавят даже эффекты окружающей среды.

Хотя не обольют водой зрителей, можно почувствовать, как будто морской бриз с Амити-Айленда окутывает, когда акула приближается к жертве.