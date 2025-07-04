Главный подозреваемый весьма неожиданный.

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3 июля вышла шестая серия «Фишер: Затмение». До финала всего два эпизода, так что скоро мы узнаем, кто стоял за убийствами женщин. Впрочем, с одним из злодеев всё почти понятно — пусть режиссёр пока и не назвал его имя вслух.

«Фишер: Затмение»: главное о сериале

«Фишер: Затмение»: где смотреть?

Сериал показывают в онлайн-кинотеатре Wink. С 29 мая выходит по одному эпизоду в неделю. Финал намечен на 17 июля.

Видео размещено на YouTube-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.

Обзор шестой серии «Фишер: Затмение»

В прошлой серии режиссёр уже обозначил подозреваемого, а в новой продолжил закидывать указывающими на него уликами. Вот только зрители-«детективы» сразу поняли: авторы ведут их по ложному следу. Но кто мог удачно разложить улики и отвести от себя подозрения? Если смотрите сериал, ответ очевидный, пусть и неожиданный.

Проблема в том, что правильный подозреваемый точно действует не в одиночку. Кто ему помогает? На этот вопрос однозначного ответа пока нет, вариантов слишком много.

Важно, что сериал крайне умело складывает пазл. Все арки сходятся, давно забытые намёки становятся важными, побочные персонажи оказываются чуть ли не центральными. Если поначалу «Затмение» казалось базовым сериалом о маньяке и расследовании, то теперь мнение о нём поменялось в лучшую сторону. Это по-настоящему качественный детектив, где нет ничего лишнего.

Разве что присутствие в сюжете проститутки в исполнении Даши Верещагиной всё ещё смущает. Она наверняка сыграет свою роль, однако раскрывать персонажа как будто бы уже поздно.

Что произошло в шестой серии «Фишер: Затмение»?

На месте нового убийства Злобин признаётся Бокову: он догадывается, где может находиться криминалист Живой, просто не верил в его виновность и не хотел выдавать. Герои едут в нужное место и находят возможного преступника. Тот тянется к пистолету и получает пулю от Злобина. Бокова это злит, но Живой всё же выжил.

Против него находят новые улики. Его отпечатки совпадают с теми, что были на кольце на руке жертвы.

Свидетели якобы видели его в баре в одно время с несчастными девушками. Даже фотоаппарат Живого оказывается тем, на который ради выкупа фотографировали юную заложницу. Однако сам криминалист клянётся, что не делал ничего плохого, его просто подставили.

Рыжая девушка, выжившая после встречи с маньяком, пришла в себя. Увы, она не говорит ничего полезного, потому что частично потеряла память. Чтобы вернуть ей воспоминания, Боков по совету сектанта Островского приглашает в город гипнотизёра. Тот приезжает в финале серии и направляется к девушке.

Чуть раньше выжившая выглянула в окно и увидела, как в больницу несут раненого Живого. Девушка сразу запаниковала, и начальник милиции Райкина сочла это ещё одной уликой против Живого. Но что, если выжившая испугалась не истекающего кровью мужчину, а того, кто был рядом?

Антон продолжает мучить бандита Витю. Тот говорит, что его возлюбленную подвозил друг, который часто ходит в ресторан «Огни». Они едут в ресторан, там Витя указывает на своего друга. Тогда Антон отпускает бандита, что уже к финалу серии окажется ошибкой. Проблема в том, что друг Вити оказывается вовсе не другом. Мужчина только вышел из тюрьмы и не мог подвозить пропавшую невесту.

Тем временем Злобин и Райкина выясняют: выжившая жертва перед исчезновением была в «Огнях», и там с ней сидел Витя. Так становится ясно, что выжившая — та самая невеста Антона. Её пару раз показывали в начале сериала, но после мучений даму нелегко было узнать. В итоге Злобин и Райкина едут к Вите, находят там следы Антона и начинают его искать.

Антон заглядывает к товарищу, у которого взял в больнице мотоцикл. Этого товарища уже допрашивал Злобин, поэтому Антону советуют покинуть город. Парень соглашается и садится на поезд. Вот только к нему в купе заглядывает человек криминальной внешности. Похоже, это знакомый бандита Вити, который вот-вот отомстит.

У Райкиной полно личных проблем. Она конфликтует с мэром, которая водит по больнице прессу, делает смелые заявления и обещает найти новую семью для похищенной девочки. Ещё Райкина ищет злодея, который изнасиловал её сестру Сашу. Увы, она во время опознания срывается и не находит преступника. В это время суженый Саши сидит в ресторане с другой девушкой и ругает невесту.

Злобин в финале находит свою жену Дину. Та ушла из дома, потому что винит следователя в убийстве сектантов. Тот обещает, что всё будет хорошо, и надевает ей на палец кольцо.

Важно: вероятно, одним из убийц окажется следователь Злобин. Почему же он не убил девушку Антона, которая лежит в больнице. Потому что фамилия Антона, если верить «Кинопоиску», тоже Злобин. Что если это брат следователя? В этом случае маньяк мог узнать невесту брата и пожалеть её.

Когда выйдет седьмая серия?

Седьмая серия выйдет 10 июля.