Анонсирован второй сезон аниме «Врата: Там бьются наши воины»

Студия M2 анонсировала второй сезон аниме «Врата: Там бьются наши воины». Дата выхода проекта пока неизвестна.

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Оригинальный сериал рассказывал о Токио недалёкого будущего. В самом богатом районе города Гинзе появляется портал, который ведёт в параллельный мир. Оттуда выходят жуткие монстры, которые превращают город в место беспорядков и разрушений. Солдаты дают отпор чудовищам и сами отправляются в их мир, чтобы предотвратить следующее нападение.

Первый сезон экранизации одноимённой манги вышел в 2015 году и стал популярным среди фанатов аниме. На агрегаторе IMDB сериал имеет рейтинг 7,5/10. Второй сезон «Врат» анонсировали спустя 10 лет после премьеры первого. Продолжение покажет другие события вселенной — портал откроется вновь, и монстры похитят американского журналиста. Военно-морской флот Японии отправится к нему на выручку.