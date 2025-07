В России покажут мультфильм «Кролецып и Сурок времени»

13 ноября кинопрокатная компания "Вольга" выпустит в российский прокат анимационный фильм "Кролецып и Сурок времени" (Chickenhare and the Secret of the Groundhog) - продолжение адаптации популярной серии комиксов "Кролецып" издательства Dark Horse о самом необычном искателе приключений.

Кролецып - наполовину кролик, наполовину цыпленок - осознаёт, что непохожесть на других делает его уникальным, однако неожиданная встреча с родной сестрой переворачивает мир героя - оказывается, всему роду кролецыпов угрожает опасность.

Вместе со скунсом Мэг и саркастичной черепахой Эйбом он отправляется на поиски таинственного сурка, умеющего обращать время вспять.

В режиссёрском кресле вновь Бенжамен Муске - автор первого мультфильма "Кролецып и Хомяк тьмы" (Chickenhare and the Hamster of Darkness), вышедшего в российских кинотеатрах в 2022 году и заработавшего 123,5 миллиона рублей.