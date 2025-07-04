ТВ-3 запускает мистический документальный сериал "Необычные люди"
Телеканал ТВ-3 и RUTUBE представили новый документальный проект "Необычные люди", раскрывающий малоизвестные страницы истории через призму мистики, эзотерики и необычных судеб. Первый выпуск уже доступен на RUTUBE, новые серии будут выходить по субботам.
Всего в цикле будет представлено 10 эпизодов о людях, изменивших ход истории, но остававшихся при этом в тени - экстрасенсах, астрологах, медиумах и мистиках, оказавших сильное влияние на аристократов и политиков XX века. Речь пойдёт о поэте Валерии Брюсове, композиторе Александре Скрябине, загадочной предсказательнице Джуне и других примечательных персонах.
"Мы всегда ищем сюжеты, которые не лежат на поверхности, и любим открывать для зрителей "неудобные" или, наоборот, загадочные темы. "Необычные люди" - как раз такой проект. Это не просто рассказ о мистике и закулисье прошлого века, а попытка по-новому взглянуть на известных личностей, показать, что за громкими именами зачастую скрывались увлечения неизведанным, поиск смысла и даже отчаянная вера в чудо. В каждом выпуске мы хотим, чтобы зритель задавался вопросом: "А что, если всё было не так просто, как написано в учебниках?" Уверен, этот проект не оставит равнодушными тех, кто любит загадки истории и верит, что в мире есть место тайне - даже в судьбах самых великих", - говорит генеральный продюсер ТВ-3 Константин Обухов.