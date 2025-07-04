ТВ-3 запускает мистический документальный сериал «Необычные люди»

Телеканал ТВ-3 и RUTUBE представили новый документальный проект "Необычные люди", раскрывающий малоизвестные страницы истории через призму мистики, эзотерики и необычных судеб. Первый выпуск уже доступен на RUTUBE, новые серии будут выходить по субботам.

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Всего в цикле будет представлено 10 эпизодов о людях, изменивших ход истории, но остававшихся при этом в тени - экстрасенсах, астрологах, медиумах и мистиках, оказавших сильное влияние на аристократов и политиков XX века. Речь пойдёт о поэте Валерии Брюсове, композиторе Александре Скрябине, загадочной предсказательнице Джуне и других примечательных персонах.