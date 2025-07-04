Nintendo работает над новыми экранизациями игр

Президент компания Nintendo Сюнтаро Фурукава сообщил, что в разработке находятся новые экранизации игр. Об этом он заявил на общем собрании акционеров.

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По словам Фурукавы, разработка новых фильмов и анимационных картин — одна из инициатив Nintendo, помимо создания видеоигр. В качестве примера он привёл «Братья Супер Марио в кино» 2023 года и предстоящую ленту «Легенда о Зельде». При этом он отметил, что у компании есть планы на другие экранизации.

В рамках нашей стратегии «расширения числа людей, имеющих доступ к контенту Nintendo» мы уже несколько лет работаем над инициативами, выходящими за рамки создания видеоигр. Экранизации — одна из таких областей, как, например, «Братья Супер Марио в кино» и «Легенда о Зельде». В данный момент мы не можем обсуждать наши планы, но мы работаем над другими проектами.

Первая экранизация от компании Nintendo «Братья Супер Марио в кино» вышла в 2023 году и стала успешной среди зрителей. При бюджете в $ 100 млн лента собрала в прокате более $ 1,3 млрд. Сейчас разрабатывается вторая часть, выход которой запланирован на 2026 год. Компания Nintendo также работает над адаптацией игровой серии «Легенда о Зельде».