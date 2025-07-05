Азиатские дистрибьюторы проявили интерес к российскому кино

Российские производители кино и анимации подвели итоги участия в международном кинорынке Shanghai International Film & TV Market. Как показала деловая программа, продукция из России востребована в странах Азии, сообщили в пресс-службе Роскино.

"Шанхайский кинорынок был полезен с точки зрения новых контактов: у ряда компаний есть хорошие перспективы по сделкам. Мы видим интерес азиатских дистрибьюторов к самым разным типам и жанрам российского контента. Также радует то, что помимо дистрибуции зарубежных партнеров интересуют и другие форматы работы: создание совместных проектов, ремейков", - подчеркнула Антонова, слова которой приводит пресс-служба.

По данным Роскино, наиболее высокий интерес со стороны китайских дистрибьюторов на международном кинорынке Shanghai International Film & TV Market вызвали российские фильмы в жанрах экшн, военная драма, триллер, фантастика, а также анимация и документальное кино. Растет запрос на копродукцию, ремейки, а также на контент для младших школьников. Отдельное внимание уделяется ярким персонажам в анимации - тренд, получивший условное название "эффект Лабубу".

Итоги кинорынка

В компании "Арт Пикчерс Дистрибьюшн" сообщили, что провели переговоры с дистрибьюторами из Китая, Японии, Вьетнама и Малайзии. Заинтересованность вызвали фильмы "Буратино", "Красный Шелк" и франшиза "Три Кота". В компании отметили перспективы проката в Китае и странах Юго-Восточной Азии, а также продаж прав на адаптацию российских полнометражных картин.

Проекты Централ Партнершип также привлекли внимание байеров. Востребованными оказались триллер "Вниз", мультфильм "Доктор Динозавров", а также ранее выпущенные ленты "Кракен" и "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича".

Кинокомпания СТВ провела переговоры с закупщиками из Китая, Индонезии, Таиланда и других стран региона Юго-Восточной Азии. Особый интерес вызвали фантастический боевик "Девятая планета", комедия "Космическая собака Лида" и мультфильм "Маракуда". Идут переговоры с китайскими компаниями о создании ремейков. Индонезийские и таиландские закупщики заинтересованы в анимационных проектах компании. Во Вьетнаме готовится прокат фильма "Лунтик. Возвращение домой".

Марс Медиа Энтертейнмент представила на рынке сиквел "Пальма 2" и военную драму "Воздух". Первый проект заинтересовал китайских дистрибьюторов, второй - представителей Индонезии и Таиланда. В случае с "Пальмой 2" китайских закупщиков заинтересовала возможность ко продукции и VOD-права на китайском языке на территорию США и Европы. Отмечен также рост интереса к артхаусу и фестивальному кино.

Проект "Принцесса Сиама" от "Пан-Атлантик Студио", рассказывающий о любви российского дворянина и тайского принца, вызвал интерес у Shanghai Film Group и продюсеров из Таиланда. Ведутся переговоры о копродукции. Также обсуждается дистрибуция совместных проектов "Альпийская баллада" и "Жемчуг" в Китае.

"Баббл Студиос" сообщили о высоком интересе к экшену "Майор Гром: Игра", особенно со стороны Китая, Таиланда и Индонезии. Байеры также отметили запрос на продвижение контента российской стороной. Кроме того, наблюдается спрос на проекты для детей 7-12 лет.

Среди телепроектов зарубежные дистрибьюторы проявили интерес к "Страху над Невой", "Деду Морозову" и "Дине и Доберману" от НТВ, а также к фильму "Спасение капитана Максимова" от ВГТРК. Зарубежные партнеры заинтересованы как в драмах о Великой Отечественной войне, так и в детективах, триллерах и исторических лентах.

Семейные комедии и сказки "All Media (a Start Company)", включая "Финист. Первый богатырь", "Чебурашка" и "Поехавшая", пользовались популярностью на китайском рынке. Схожую тенденцию отметила компания ИГМАР - проекты "Каждый мечтает о собаке" и "Папу маме заверни" вызвали интерес в Китае, Иране, Турции и других странах, а драма "Последняя цена" - в Китае, Иране, Турции, Грузии, Киргизии.

Документальные фильмы также нашли отклик: ВГТРК представил ленты "Сокровища московского Кремля", "Земля людей", "Россия. Кремль, Путин. 25 лет" и другие. Китайские онлайн-платформы проявляют активность в развитии вертикальных микродрам. Проекты Фонда поддержки регионального кинематографа, такие как "Право женщин на море" и "Визионер из Артюшкино", получили отклики от байеров из Китая, Индонезии и Таиланда.

В анимации продолжает доминировать тренд на ярких персонажей. Союзмультфильм достиг предварительных соглашений по дистрибуции сериалов "Крутиксы" и "Енотки". Компания "ЯРКО" представила проекты "Дракошия" и "Тикабо", которые соответствуют тренду на персонажей в духе Labubu и Crybaby. Цифровое Телевидение продвигает мультфильмы "Геройчики. Незваный гость" и "Семь Королевств", обсуждаются варианты копродукции.

Воронежская студия анимации выделилась проектами "Герои Арктики", "Супергерои.ру" и новым "Доктором Айболитом". Мультсериал "Метрономы. Тайны подземки" от Пан-Атлантик Студио назван перспективным для создания международной франшизы.

О кинорынке

Shanghai International Film&TV Market впервые объединит два рынка (с фокусом на кино и ТВ), ранее проводившихся в Шанхае отдельно. Изменение формата сделает площадку более эффективной для экспортеров; ожидается не менее 200 экспонентов из разных стран и более 7 000 участников. География экспонентов включает Китай, Южную Корею, Таиланд, Малайзию, другие страны Юго-Восточной Азии, а также Иран, Саудовскую Аравию, страны Европы и СНГ.