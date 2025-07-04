Что посмотреть: нашумевшие российские сериалы 2024–2025 годов

В последние годы выходит большое количество достойных российских сериалов, сумевших завоевать популярность среди зрителей. Что точно стоит посмотреть из вышедших в 2024–2025 годах проектов — в материале «Вечерней Москвы».

© скриншот из сериала «Мамонты»

«Выжившие»

Сюжет «Выживших» повествует о постапоклиптическом мире, в котором осталось совсем немного людей, уцелевших после краха человеческой цивилизации. Все они заражены вирусом, который поражает участок мозга, отвечающий за сон. Только вмешательство извне позволяет вытащить людей из сна, который через несколько часов переходит в смерть.

Общая беда вместо того, чтобы объединить оставшихся в живых, провоцирует еще больше недоверия. Вооруженные банды рыщут в поисках еды и бензина, а стаи одичавших псов представляют не меньшую опасность.

«Атом»

Сериал «Атом» рассказывает о секретной советской Лаборатории № 2, в которой в 1942 году лучшие умы Советского союза по поручению руководства страны создают атомную бомбу. Куратор проекта Всеволод Замятин включает в работу дерзкого и самоуверенного Фролова, открывшего спонтанное деление ядра, и радиохимика Карпову, которая находится в ссылке в Казахстане. Параллельно сюжет раскрывает историю агента разведки Екатерины Лазаревой, которая передает на родину данные об атомном проекте иностранных государств.

«Челюскин. Первые»

Сериал «Челюскин. Первые» рассказывает о советских полярниках, желавших пройти Северный морской путь. Однако их судно было зажато льдами и пошло ко дну. Теперь «челюскинцам» в суровых арктических условиях приходится каждую минуту бороться за свою жизнь.

«Аутсорс»

Действия «Аутсорса» происходят во второй половине 1990-х годов, когда в России был установлен мораторий на смертную казнь. В тюрьме особого назначения появляется новый надзиратель Константин, который, поговорив с отцом одной из жертв, понимает, что близкие люди имеют право на исполнение наказания. Он придумывает новый бизнес — отдавать исполнение смертной казни на «аутсорс».

Однако вскоре выясняется, что деньги и справедливость порой трудно совместить, а при новой возможности заработать появляются люди, готовые поступиться любыми принципами.

«История любви Советского Союза»

«История любви Советского Союза» — это сериал о поколении смелых и красивых людях, не заставших ужасов революции и гражданской войны и мечтавших построить новую жизнь, в которой нет места смерти, а есть только невероятная любовь, открывающая им путь к великим достижениям. Эта история о подвигах и славе, предательстве и верности, о времени безмерных испытаний, выпавших на недолгие, но яркие судьбы.

«Гипнозис»

«Гипнозис» — это история о трех друзьях с суперспособностями: детективе, умеющем читать мысли, адвокате, который видит будущее, и священнике, видящем прошлое.

У них в жизни все сложилось благополучно, однако на горизонте появляется некто, желающий отомстить за обиды прошлого.

«Улица Шекспира»

Сериал «Улица Шекспира» рассказывает об успешном московском адвокате Михаиле, жизнь которого переворачивается, когда он встречает первую любовь — дочь цыганского барона Диану. Она просит вытащить из тюрьмы их общую дочь, о которой он даже не подозревал.

Взамен Диана обещает сохранить его тайну: ведь Михаил на самом деле цыган Михай, которого 16 лет назад изгнали из табора. Главному герою предстоит ответить на вопросы: кто он на самом деле такой и где его дом: в Москве или в таборе.

«Отчий берег»

«Отчий берег» — сериал о семье Морозовых: двух братьях и двух сестрах, между которыми сложились непростые взаимоотношения. В сериале показывают этапы взросления персонажей, которых раскидала по разным местам Великая Отечественная война. Им предстоит узнать, что такое настоящая, сметающая все преграды любовь, безутешное горе и долгожданное счастье.

«Мамонты»

«Мамонты» — это сериал о пенсионере Николае Николаевиче, который решил продать квартиру, чтобы перебраться в Москву поближе к дочери Юле и 15-летней внучке Полине. Однако он попадается на уловку мошенников и переводит им все вырученные средства. Обращение в правоохранительные органы не дало результатов, поэтому Николай Николаевич решает разобраться во всем сам: он погружается с головой в мир киберпреступности, осваивает «даркнет», учится скачивать базы данных и подделывать документы.

«Метод»

«Метод» рассказывает о Родионе Меглине — загадочном следователе, который раскрывает самые сложные преступления. Он привык работать в одиночку, но выпускница юрфака Есения становится его стажером. У нее есть личные мотивы для работы с прославленным следователем: мать Есении убили, но она не оставляет попыток выйти на след убийцы. Странное поведение учителя заставляет девушку задуматься: если Меглин так хорошо находит маньяков, может быть, он сам один из них?

«Лихие»

Действие сериала «Лихие» разворачивается в 1990-х годах. Старший Егерь и охотник на медведей Павел Лиховцев живет с сыном в тайге Хабаровского края и держит пасеку. Но с кризисом пасека разоряется, и он вынужден ехать в Хабаровск в поисках лучшей жизни. Устроившись на работу водителем, Павел оказывается в эпицентре бандитских разборок.

«Тайга»

Действие «Тайги» разворачивается в маленьком городе, где происходит загадочное убийство двух маленьких девочек. Следователь Демидов, сам имеющий двух дочерей, решает взяться за это дело, однако вскоре обнаруживает, что маньяк может быть намного ближе к его семье, чем он думал.

«Монастырь»

«Монастырь» рассказывает о судьбе Марии — обаятельной тусовщице, которая привыкла жить за чужой счет. Однажды в ОАЭ она едет в клуб с женой миллиардера, однако вечеринка выходит из-под контроля, и теперь ей грозит тюрьма. Девушку преследуют опасные люди, а счета оказываются заблокированными. Она возвращается в Россию, но и там находится в опасности. Поэтому Мария решает укрыться в стенах монастыря.

«Между нами химия»

«Между нами химия» — сериал о девушке Тане, воспитывающей в одиночку двоих детей, а ночью подрабатывающей таксисткой. У нее обнаруживают серьезную болезнь, и теперь она думает, с кем останутся ее дети, если недуг победит. Ненадежным родственникам она не доверяет, поэтому Таня решает найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы он смог позаботиться о детях. Однако в какой-то момент претендентов становится слишком много.

«Натали и Александр»

Сериал «Натали и Александр» повествует о любви Александра Пушкина и Натальи Гончаровой. Короткий период жизни, ставший для них самым счастливым и самым роковым. Натали мечтала о простом человеческом счастье, но у жизни были другие планы, и ей суждено было стать женой и музой гения.

«Волшебный участок»

Главный герой «Волшебного участка» — спивающийся бывший полицейский Леха. Однажды он узнает о смертельной болезни своей сестры, которая просит его взяться за голову, чтобы стать опекуном ее восьмилетней дочери. Леха возвращается на работу в полицейский участок, однако он оказывается не простым: преступники, которых должен ловить герой — сказочные персонажи: Змей Горыныч, Баба Яга и прочая нечисть.

«Подслушано в Рыбинске»

Сериал «Подслушано в Рыбинске» рассказывает о журналисте провинциальной газеты по имени Юра, который всю жизнь пишет непримечательные новости родного города. Но внезапно он обнаруживает, что ему приходят видения, предсказывающие убийства, которые тайно и незаметно происходят в Рыбинске. Вскоре ситуация осложняется тем, что по одному из дел Юра становится главным подозреваемым.

Также на экраны недавно вышел второй сезон триллера-детектива «Фишер-2. Затмение». И, похоже, новый покруче первого. О чем второй сезон сериала «Фишер» — в материале «Вечерней Москвы».