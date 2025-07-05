Провал «Финальной расплаты» сказался на новых проектах Тома Круза

Провал «Миссии невыполнима: Финальная расплата» в прокате дал знать о себе — Warner Bros. отказалась финансировать новый проект Тома Круза «Глубже» с бюджетом $275 млн. Студия не готова тратится на звезду, чей последний блокбастер стоимостью $400 млн не окупился.

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Ситуация кардинально изменилась буквально за несколько недель. Warner Bros уже вложила деньги в подготовку к съемкам: делала превизуализацию, готовила производство. Однако руководство внезапно поставило жесткие рамки по бюджету и дало понять, что торга не будет.

Изначально стоимость фильма оценивалась в $200 млн, но, по данным журналиста Мэтта Беллони, Круз настаивал на расширении до $275 млн. Warner Bros. до последнего не проявляла сомнений, однако неожиданно установила жесткий потолок в $230 млн и прекратила дальнейшее участие.

Источники в индустрии связывают это решение с финансовыми потерями от «Миссии невыполнима». «Финальная расплата» на шестой неделе проката имеет в копилке $562 млн, что при колоссальном бюджете нельзя считать успехом.

Теперь Круз и его команда лихорадочно ищут новую студию для запуска проекта. Актер планировал начать съемки уже этим летом и потратил несколько месяцев на подготовку. В переговоры неожиданно вступила Universal, которая готова рискнуть. Решение должно быть принято в ближайшее время — иначе съемки окажутся под угрозой срыва.

«Глубже» — это подводный триллер режиссера Дага Лаймана с участием Аны де Армас. По сюжету опальный астронавт отправляется на дно океана исследовать загадочную впадину и сталкивается с мистическими силами. Проект разрабатывается в уже почти десять лет, но только сейчас получил зеленый свет на производство.