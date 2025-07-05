Какие картины возглавили топ лучших российских фильмов для всей семьи

В преддверии Дня семьи, любви и верности киноканал "Русский роман" подготовил Абсолютный топ отечественных кинокартин, подходящих для просмотра в кругу семьи.

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За последние пять лет на экраны вышло 70 отечественных художественных фильмов для всей семьи. 12 из них - за первые шесть месяцев 2025 года. Для сравнения: с 2015 по 2019 год в этом жанре было снято в три раза меньше картин.

Как считают эксперты, на увеличение числа семейных фильмов также повлияли уход Голливуда, повышенный спрос на зрелищные истории, объединяющие поколения у экранов, и тренд на сказки, который продолжается уже более семи лет.

Редакция канала проанализировала тематические рейтинги, мнения критиков и оценки обычных пользователей сайтов "Кинопоиск", "Кино-Театр.Ру", "Кино Mail", Film.ru, Megacritic. Также учитывались данные кассовых сборов, указанные на ресурсе "Бюллетень кинопрокатчика".

Возглавляет топ "Счастье в конверте". В центре повествования - три трогательные новеллы о любви и дружбе. Сюжеты историй не связаны друг с другом, судьбы героев не переплетаются. Объединяют их лишь бумажные письма. Режиссером выступила актриса Светлана Суханова. Сценарий написал Евгений Бедарев - автор романтических комедий "Тариф Новогодний" и "В ожидании чуда".

"Чебурашка", самый кассовый на сегодняшний день фильм в истории российского проката, расположился на второй строчке. Картина о приключениях обаятельного ушастого героя вышла в новогодние праздники 2023 года и за три дня собрала 1 млрд рублей. Впоследствии ей покорилась отметка в 7 млрд рублей.

Сюжет вдохновлен классической историей из мультика про Чебурашку, но не является ее прямым продолжением. Снял картину Дмитрий Дьяченко, ставший, благодаря "Чебурашке", самым кассовым режиссером современной России. Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Фёдор Добронравов. А голос и мимику главному герою подарила звезда сериала "Кухня" Ольга Кузьмина.

Еще один фильм Дмитрия Дьяченко, "Последний богатырь", занял в Абсолютном топе третье место. В главных ролях: Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Константин Лавроненко и Екатерина Вилкова. Именно эта картина запустила тренд на сказки в российском кино. Сборы составили 1,6 млрд рублей. История об Иване Муромце выросла во франшизу. Следующие две части заработали суммарно 4,2 млрд рублей. Осенью прошлого года на платформах появился сериал Антона Маслова "Последний богатырь. Наследие", где со злом предстоит сразиться уже двум дочкам главного героя.

На четвертой позиции - "Пальма" Александра Домогарова-младшего, снятая по мотивам реальной истории. С 1974 по 1976 год немецкая овчарка, оставленная у взлетно-посадочной полосы, ждала возвращения хозяина. Несмотря на полупустые залы (премьера картины состоялась весной 2021 года в разгар пандемии), "Пальму" посмотрели 1,5 млн зрителей. Касса фильма составила 350 млн рублей. Продолжение, вышедшее в марте этого года, заработало 500 млн рублей. К своим ролям вернулись Леонид Басов, Виктор Добронравов и Валерия Федорович. Александр Домогаров-младший остался в проекте в качестве сценариста и продюсера, уступив режиссерское кресло дебютанту Владимиру Кондаурову.

Замыкает первую пятерку "Мой дикий друг" - картина о дружбе мальчика и лисенка, собравшая в кинотеатрах 91 млн рублей. Работая над фильмом, режиссер Анна Курбатова вдохновлялась повестью-сказкой Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". В октябре прошлого года лента с Юрием Колокольниковым, Елисеем Чучилиным и Юлией Александровой в главных ролях получила две награды Международного кинофестиваля для детей и молодежи ICFF в иранском городе Исфахане, включая приз молодого жюри за лучший фильм.

Наглядно

Абсолютный топ российских кинолент для всей семьи выглядит так:

"Счастье в конверте" (2019), реж. Светлана Суханова. "Чебурашка" (2022), реж. Дмитрий Дьяченко. "Последний богатырь" (2017), реж. Дмитрий Дьяченко. "Пальма" (2020), реж. Александр Домогаров мл. "Мой дикий друг" (2024), реж. Анна Курбатова. "Папины дочки. Новогодние" (2023), реж. Дмитрий Грибанов. "Хоккейные папы" (2023), реж. Андрей Булатов. "Манюня: День рождения Ба" (2024), реж. Арман Марутян. "Звезды мне укажут путь" (2022), реж. Филипп Абрютин. "Мое любимое привидение" (2024), реж. Анарио Мамедов.

Если фильм занимал десятое место в рейтинге, он получал 1 балл, если девятое - 2 балла, и так по возрастающей. Затем баллы суммировались.