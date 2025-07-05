Чем удивляют «Главы государств» Ильи Найшуллера

Российский режиссер Илья Найшуллер («Хардкор», «Никто») продолжает покорять вершины международной киноиндустрии, на этот раз — комедийным боевиком «Главы государств» с Джоном Синой и Идрисом Эльбой в главных ролях. «Лента.ру» рассказывает, каким образом этот фильм, в котором сталкиваются американский президент-суперзвезда, чернокожий британский премьер и русский торговец оружием, взламывает код голливудского блокбастера.

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Дата выхода: 2 июля

2 июля Страна: США

США Платформа: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Продолжительность: 1 час 56 минут

1 час 56 минут Режиссер: Илья Найшуллер

Илья Найшуллер В ролях: Джон Сина, Идрис Эльба, Приянка Чопра Джонас, Пэдди Консидайн, Александр Кузнецов, Карла Гуджино, Стивен Рут, Джек Куэйд

Встречайте, Уилл Дерринджер (Джон Сина). Звезда боевиков, в том числе мирового хита «Водяная кобра», только что победил на выборах президента Соединенных Штатов и отправился в свое первое турне по Европе — знакомиться с главами других государств. И первым в списке, конечно, значится праотец американской государственности — Великобритания. Правда, чопорного премьер-министра Сэма Кларка (Идрис Эльба) голливудская улыбка Уилла не пронимает. Упрямые политики начинают бодаться прямо во время пресс-конференции, которая в итоге оборачивается полным провалом. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, пиарщики предлагают отправить лидеров в совместный полет на американском «Борту номер один» и тем самым продемонстрировать единство двух государств. Скрипя сердцами и суставами, Уилл и Сэм соглашаются разыграть на публику британо-американскую дружбу в воздухе.

Тем временем в Испании проваливается совместная операция MI-6 и ЦРУ по поимке Виктора Градова (Пэдди Консидайн), русского торговца оружием, ставшего опасным экстремистом. Покушение на свою личность Градов воспринимает эмоционально и организует на «Борт номер один» полноценный налет. Воздушное судно терпит крушение где-то над Белоруссией. Выжить удается только главам государств — которым теперь необходимо добраться до американского укрытия в Польше. Градов же под шумок получает доступ к системе слежки под названием «Эшелон» и организует слив секретных документов со всеми тайными операциями стран НАТО за прошедшие десятилетия.

Оказывается, страны-союзницы все это время активно совершали друг против друга экономические диверсии, вели промышленный шпионаж и даже вмешивались в выборы. Мир встает на пороге глобального политического кризиса, остановить который могут только два человека. Только вот они в настоящее время слишком заняты дракой с белорусскими гопниками. Что ж, Илья Найшуллер продолжает упорно взламывать код голливудского блокбастера.

Начав с куда более нестандартного, головокружительного «Хардкора», снятого целиком от первого лица, он продолжил карьеру куда более конвенциональным боевиком «Никто» с Бобом Оденкерком. «Главы государств» символически завершают экшен-триптих Найшуллера каноническим бадди-муви. За тем исключением, что на переднем плане здесь — лидеры сверхдержав.

Политики, которые месят друг друга во имя чего угодно, всегда были притягательным зрелищем — достаточно взглянуть на количество просмотров под видеозаписями драк в парламентах или эфирами слишком пылких дебатов. И у нового фильма Найшуллера с такими произведениями много общего. Конечно, как политическая сатира «Главы государств» едва ли на что-то претендуют.

Юмор в этой картине в принципе топорнее, скажем, «Миротворца», в котором Джон Сина играл примерно похожего героя. Это в первую очередь фильм-аттракцион, все элементы которого подобраны так, чтобы дофаминовые рецепторы зрителей не переставали чесаться ни на минуту. Комичные рукопашные схватки. Погони на разваливающихся от взрывов автомобилях. Бойкий саундтрек из хитов вроде Sabotage культовых Beastie Boys. Эффектный второй план, где соседствуют звезды сериалов Пэдди Консидайн и Джек Куэйд, российский актер Александр Кузнецов и болливудская звезда Приянка Чопра. То тут, то там раскиданы пасхалки и подмигивания различной аудитории — воспроизведен даже культовый мем с танцующим гопником.

Но, разумеется, главным зрелищем тут становится химия между Эльбой и Синой, самыми харизматичными экшен-звездами современности. Здесь они вполне живо разыгрывают комедийный дуэт из чопорного и хмурого сухаря и туповатого, но душевного любимца публики.

Конечно, все вышеперечисленное мы уже в той или иной форме видели на экране (те же Эльба с Синой не так давно терлись локтями в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна, фильме, который, судя по всему, произвел на Найшуллера неизгладимое впечатление). Но даже несмотря на очевидную вторичность, «Главы государств» — в силу того, как технично они слеплены по всем канонам жанра — остаются неплохим вариантом, чтобы на вечер пропасть у экрана. Более того, при всей комедийной необязательности это кино — не факт, что намеренно — ухитряется зреть в корень современной политики, в которой оппортунисты, нарциссы и социопаты чувствуют себя как рыба в воде, а актерские таланты и склонность к лицедейству столь же необходимы, как и перед объективом кинокамеры.

Фильм «Главы государств» вышел на платформе Amazon Prime Video