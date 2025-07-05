Режиссер предложил наладить обмен кино между Россией и США

Режиссер Данн: обмен кино о ценностях с США может стать прорывом взаимопонимания
Обмен культурными фильмами между Россией и США, в том числе в рамках инклюзивных киноклубов, может стать шагом к взаимопониманию между народами. Об этом в беседе с ТАСС рассказал руководитель онлайн-кинотеатра "Ноль плюс", режиссер Николай Данн.
Ранее на форуме "Сильные идеи для нового времени" он выступил с предложением к президенту РФ Владимиру Путину представиь президенту США Дональду Трампу идею о совместной работе над инклюзивными киноклубами.
"Если получится [кинообмен] с Америкой, то это будет хороший прорыв. Чтобы они не боялись нас, России, а понимали, насколько мы открыты и готовы к сотрудничеству. Речь идет об обмене ценностями через кино, через культуру, через фильмы и мультфильмы", - сказал Данн.
По его словам, инклюзивные киноклубы, работающие в 70 регионах России, позволяют говорить на важные социальные темы с помощью фильмов.
"Мы давно занимаемся кинопедагогикой в стране. Образовательный онлайн-кинотеатр "Ноль плюс" - это база, где собираются фильмы для школ, социальных и культурных учреждений. Работник культуры, педагог, наставник может выбрать тему, показать фильм и начать обсуждение", - пояснил он.
Особое внимание, как отметил режиссер, уделяется теме инклюзии.
"У нас в стране 11 млн людей с инвалидностью, а вместе с семьями - около 30 миллионов, 1/5 часть населения. Но что мы знаем об их жизни, достижениях?" - подчеркнул он.
Данн обратил внимание на то, что такие фильмы и мультфильмы могут "раскрыть эту тему" и помочь людям с инвалидностью и их семьям.
"Часто фильмы о них построены на жалости. Мы же стремимся сделать так, чтобы на них смотрели с точки зрения их достижений", - добавил он.
Данн отметил, что инклюзивные киноклубы важны не только для людей с ограниченными возможностями здоровья, но и для людей без инвалидности.
"Инклюзивные клубы нужны обеим сторонам. Это помогает нам понять, как мы можем быть полезны друг другу и чему можем научиться", - сказал он.
По словам режиссера, именно эту идею, обмен социальными и инклюзивными фильмами, он огласил Путину, чтобы тот в свою очередь предложил инициативу президенту Трампу. Как отметил Данн, глава государства поддержал эту инициативу.
Об идее обмена
Идея международного культурного обмена, по словам Данна, возникла у него еще в 2014 году, когда состоялся первый международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс". Тогда он предлагал странам сформировать подборки из 10 фильмов, отражающих культурные ценности.
"Например, мы делаем подборку про все, что находится в Америке. Мы отбираем не блокбастеры, не артхаус, а фильмы, передающие ценности. И то же самое делаем у них. Такой подход сближает", - пояснил он.
В качестве примера анимационных фильмов, которые можно использовать для таких киноклубов, Данн привел картины студий Disney и Pixar.
"В Америке показывают, в том числе, инклюзивные фильмы - у них есть это в анимации", - сказал режиссер.
Он добавил, что российская кинопедагогика отличается содержательным подходом.
"Мы - мировые лидеры в этой области. На международных площадках, в Афинах и Южной Корее, я говорил о том, что мы единственные рассматриваем фильмы сначала с точки зрения воспитания, заложенных в них смыслов, а уже потом - киноязыка. Мы начинаем не с того, как фильм сделан, а с того, что он хочет донести. Именно в этом, я считаю, ключ", - отметил Данн.