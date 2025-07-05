Режиссер предложил наладить обмен кино между Россией и США

Обмен культурными фильмами между Россией и США, в том числе в рамках инклюзивных киноклубов, может стать шагом к взаимопониманию между народами. Об этом в беседе с ТАСС рассказал руководитель онлайн-кинотеатра "Ноль плюс", режиссер Николай Данн.

Ранее на форуме "Сильные идеи для нового времени" он выступил с предложением к президенту РФ Владимиру Путину представиь президенту США Дональду Трампу идею о совместной работе над инклюзивными киноклубами.

"Если получится [кинообмен] с Америкой, то это будет хороший прорыв. Чтобы они не боялись нас, России, а понимали, насколько мы открыты и готовы к сотрудничеству. Речь идет об обмене ценностями через кино, через культуру, через фильмы и мультфильмы", - сказал Данн.

По его словам, инклюзивные киноклубы, работающие в 70 регионах России, позволяют говорить на важные социальные темы с помощью фильмов.

"Мы давно занимаемся кинопедагогикой в стране. Образовательный онлайн-кинотеатр "Ноль плюс" - это база, где собираются фильмы для школ, социальных и культурных учреждений. Работник культуры, педагог, наставник может выбрать тему, показать фильм и начать обсуждение", - пояснил он.

Особое внимание, как отметил режиссер, уделяется теме инклюзии.

"У нас в стране 11 млн людей с инвалидностью, а вместе с семьями - около 30 миллионов, 1/5 часть населения. Но что мы знаем об их жизни, достижениях?" - подчеркнул он.

Данн обратил внимание на то, что такие фильмы и мультфильмы могут "раскрыть эту тему" и помочь людям с инвалидностью и их семьям.

"Часто фильмы о них построены на жалости. Мы же стремимся сделать так, чтобы на них смотрели с точки зрения их достижений", - добавил он.

Данн отметил, что инклюзивные киноклубы важны не только для людей с ограниченными возможностями здоровья, но и для людей без инвалидности.

"Инклюзивные клубы нужны обеим сторонам. Это помогает нам понять, как мы можем быть полезны друг другу и чему можем научиться", - сказал он.

По словам режиссера, именно эту идею, обмен социальными и инклюзивными фильмами, он огласил Путину, чтобы тот в свою очередь предложил инициативу президенту Трампу. Как отметил Данн, глава государства поддержал эту инициативу.

Об идее обмена

Идея международного культурного обмена, по словам Данна, возникла у него еще в 2014 году, когда состоялся первый международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс". Тогда он предлагал странам сформировать подборки из 10 фильмов, отражающих культурные ценности.

"Например, мы делаем подборку про все, что находится в Америке. Мы отбираем не блокбастеры, не артхаус, а фильмы, передающие ценности. И то же самое делаем у них. Такой подход сближает", - пояснил он.

В качестве примера анимационных фильмов, которые можно использовать для таких киноклубов, Данн привел картины студий Disney и Pixar.

"В Америке показывают, в том числе, инклюзивные фильмы - у них есть это в анимации", - сказал режиссер.

Он добавил, что российская кинопедагогика отличается содержательным подходом.