Какие новинки фильмов и сериалов уже можно посмотреть в Сети

Кей-поперши борются с демонами, фантастическая эпопея Веры Камши выходит на экраны, финикийский магнат назначает наследницей своего состояния дочь-монахиню, а Пётр I прорубает окно в Европу. Мы подготовили для вас еженедельную подборку киноновинок, уже доступных в сети.

© кадр из фильма «Финикийская схема»

Кей-поп-охотницы на демонов (12+)

Режиссёр: Крис Аппельханс, Мэгги Кан

Рейтинг "КиноПоиска": 8.1

Время: 1 час 35 минут

О чём фильм. Три девушки Руми, Мира и Зои - участницы кей-поп-группы Huntrix. И они не только радуют голосами и модными треками своих фанатов, но и защищают мир от сверхъестественных злых сил, питающихся человеческой энергией. Девушки успешно боролись с демонами, пока на горизонте шоу-бизнеса не замаячил бой-бэнд. Мужская группа, где под маской симпатичных парней скрываются демоны, стала переманивать фанатов девушек, угрожая безопасности людей.

Что интересного. Режиссёр мультфильма Мэгги Кан рассказала, что при создании образов участников демонического бой-бэнда вдохновлялась реальными мужскими кей-поп группами, а именно Tomorrow X Together, BTS, Stray Kids, Ateez, BigBang и Monsta X. Женские персонажи созданы по подобию известных женских групп Itzy, Blackpink и Twice. Кстати, участницы Twice исполнили в мультфильме песни, что привнесло в мультфильм аутентичный музыкальный опыт.

Кому не понравится. Тем, кто остался за бортом популярности кей-поп-групп и не понимает ажиотажа вокруг этой темы.

Этерна (16+)

Режиссёр: Сергей Трофимов

Время: 6 серий

О чём сериал. Планета Каэртин во вселенной Ожерелья оказывается на пороге Великого Излома, предсказанного четвёркой стражей-богов. Они создали этот мир и покинули планету, доверив её людям, основавшим великие дома Кэртианы. Королевство охвачено междоусобными войнами и борьбой за власть. Наследный принц свергнутой династии Альдо Ракан (Антон Рогачёв) решает вернуть себе законный трон, Сын погибшего лидера сопротивления Ричард Окдел (Иван Трушин) строит планы по свержению узурпатора и мести убийце отца. Религиозный фанатизм, магия, кровопролитие и любовь сливаются воедино под натиском наступающего конца света.

Что интересного. Сериал уже называют российской "Игрой престолов" (18+). Это масштабная экранизация циклов романов Веры Камши "Отблески Этерны" из 17-ти книг. Она создала собственную вселенную, где технологии и эстетика Западной Европы XVI-XVII веков сочетаются с магией, а в центре сюжета - политические интриги. Съёмки сериала проходили в Санкт-Петербурге, Пскове, Ивангороде, Дагестане и Узбекистане. Особое внимание при создании декораций было уделено городу Агарис, 3D-модель которого основана на описаниях Веры Камши. На "Ленфильме" построили целый каменный город с храмами и мощёными улочками. В сериале собрался звёздный каст, однако есть и молодые актёры, хорошо себя зарекомендовавшие. В сериале помимо Антона Рогачёва и Ивана Трушина снимаются Алексей Лукин, Валентина Ляпина, Юрий Чурсин, Павел Чинарёв, Евгений Стычкин, Иван и Виктор Добронравовы, Виктор Вержбицкий и другие. Актёры самостоятельно выполняют все трюки в сериале, многим пришлось учиться ездить на лошадях и фехтовать. Кстати, в 2022 году вышла пилотная серия под названием "Этерна : Часть первая", а в 2023 году было решено перезапустить проект с обновлённым актёрским составом.

Кому не понравится. Наверняка фанаты романов Веры Камши найдут, к чему придраться, ведь у режиссёра всегда своё видение. И если вы не любите масштабное фэнтези ещё и в сериальном формате, тогда кино не для вас.

Финикийская схема (16+)

Режиссёр: Уэс Андерсон Рейтинг

"КиноПоиска": 7.0

Время: 1 час 45 минут

О чём фильм. Действие происходит в 1950 году на Ближнем Востоке. На экстравагантного магната Жа-Жа Корду (Бенисио Дель Торо) совершено ряд покушений, тогда он решает запустить проект "Финикийская схема". Чтобы спасти свою империю, Корда назначает наследницу своего состояния - единственную дочь, ставшую монахиней, Лисл (Миа Триплтон). Они столкнутся с жадными до власти врагами, государственными интригами и сразятся за будущее семьи и Финикии.

Что интересного. В фильме изображена не историческая Финикия, которая охватывала Ливан и Сирию, а вымышленная. По художественной стилистике и юмору фильм похож на известный фильм Андерсона "Отель "Гранд Будапешт" (18+). Кстати, Лисл играет дочь Кейт Уинслет. А Бенисио Дель Торо согласился на роль, когда прочёл первые 20 страниц сценария. Помимо Бенисио Дель Торо в актёрский состав вошли ещё четыре лауреата "Оскара": Риз Ахмед, Том Хэнкс, Ф. Мюррей Абрахам. А ещё семь номинантов на эту премию: Брайан Крэнстон, Бенедикт Камбербэтч, Уиллем Дефо, Джеффри Райт, Скарлетт Йоханссон, Билл Мюррей.

Кому не понравится. Тем, кто не любит абсурдный юмор и не понимает постиронию, потому что все яркие работы Андерсена именно этим и примечательны.

Государь (18+)

Режиссёр: Сергей Гинзбург

Время: 8 серий по 52 минуты

О чём сериал. Это история восхождения на престол и правления первого императора Российской Империи Петра I (Константин Плотников). Он хотел превратить страну в великую державу, которая могла бы конкурировать с ведущими странами Европы. Не зная жалости, он прокладывает путь к реформам, борется с невежеством и предрассудками, полностью меняет стиль жизни русского дворянства и преображает российскую армию, открывая ей путь к морям. Несгибаемый и жестокий он прошёл дворцовые перевороты, заговоры, бунты, но никогда не переставал верить в себя и страну.

Что интересного. Сериал охватывает период российской истории с 1682 по 1725 год. Здесь воссозданы большие батальные сцены Северной войны, которая длилась 21 год. При их создании использовалась компьютерная анимация. Режиссёр Сергей Гинзбург известен своими историческими драмами "Собор" (18+), "Зорге" (18+), "Великая" (12+). В роли Петра I - звезда сериала "Король и Шут" (18+) Константин Плотников, роль Александра Меньшикова сыграл Евгений Ткачук, а царевну Софью сыграла Светлана Колпакова.

Кому не понравится. Тем, на кого исторические драмы действуют как снотворное и тем, у кого неоднозначное отношение к петровским реформам. Кто поддерживает теорию заговора о подмене царя во время его путешествия по Европе фильм тоже не оценит.