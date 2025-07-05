Эксперт заявил о «тяжелой форме» самоцензуры в российском кино

Для повышения качества картин необходимо возрождать институт редактуры, а не ужесточать надзор за содержанием.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился заведующий кафедрой кинопроизводства колледжа IThub Сергей Мац.

«У нас цензура есть, но в очень тяжёлой форме — самоцензура. Если говорить про телевиденье, то там уже всё настолько самоцензура, что просто выше потолка, уже и дальше некуда. Что касается кино, то тут ситуация очень сложная. У нас проблема не с цензурой, а редактурой. Где у нас институт редактуры высококачественной, с которой беда? То, что происходит в каких-нибудь прекрасных фильмах, которые снимают не такие плохие люди, а очень хорошие. В сказках тех же. Там прогнать бы это через хорошего редактора, и кино было бы лучше. Но это не работает. У нас умер институт редакторов. Что надо, так это институт редактуры — и в вузах их готовить. Это такой важнейший институт, культура этого явления сдохла».

Ранее публицист Никулин раскритиковал современное кинопроизводство. Оно ориентировано на рынок и продажу билетов, а не на художественную ценность.