Культовый мультфильм по «Покемонам» стал бесплатным в Сети

Классика аниме стала доступна всем желающим. На официальном YouTube-канале Pokemon внезапно вышел мультфильм «Покемон: Фильм первый» (Pokemon: The First Movie). Ленту можно легально посмотреть целиком, но в российском регионе ролик недоступен.

© Cq.ru

«Покемон: Фильм первый» — японский анимационный фильм режиссёра Кунихико Юямы, выпущенный в 1998 году компанией OLM, Inc. Фильм стал кассовым успехом, но получил неутешительные отзывы от критиков.

В 2019 году вышел последний на данный момент полнометражный проект по «Покемонам» — лайв-экшен лента о Детективе Пикачу, которого озвучил Райан Рейнольдс.