Расписание выхода второго сезона аниме «Эта фарфоровая кукла влюбилась»
5 июля состоялась премьера второго сезона аниме «Эта фарфоровая кукла влюбилась» («Любовь с иголочки»). Анимационный сериал продолжит историю застенчивого школьника Ваканы, которого судьба сводит с весёлой и общительной одноклассницей Марин Китагавой.
Во второй сезон войдёт 12 эпизодов, как и в оригинале. Они будут выходить каждую неделю на стриминговом сервисе Сrunchyroll. Премьера финальной серии состоится 20 сентября.
Расписание выхода второго сезона аниме «Эта фарфоровая кукла влюбилась»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 5 июля
- 2-я серия 12 июля
- 3-я серия 19 июля
- 4-я серия 26 июля
- 5-я серия 2 августа
- 6-я серия 9 августа
- 7-я серия 16 августа
- 8-я серия 23 августа
- 9-я серия 30 августа
- 10-я серия 6 сентября
- 11-я серия 13 сентября
- 12-я серия 20 сентября