Расписание выхода второго сезона аниме «Эта фарфоровая кукла влюбилась»

Чемпионат.com

5 июля состоялась премьера второго сезона аниме «Эта фарфоровая кукла влюбилась» («Любовь с иголочки»). Анимационный сериал продолжит историю застенчивого школьника Ваканы, которого судьба сводит с весёлой и общительной одноклассницей Марин Китагавой.

Расписание выхода второго сезона аниме «Эта фарфоровая кукла влюбилась»
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Во второй сезон войдёт 12 эпизодов, как и в оригинале. Они будут выходить каждую неделю на стриминговом сервисе Сrunchyroll. Премьера финальной серии состоится 20 сентября.

Расписание выхода второго сезона аниме «Эта фарфоровая кукла влюбилась»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 5 июля
  • 2-я серия 12 июля
  • 3-я серия 19 июля
  • 4-я серия 26 июля
  • 5-я серия 2 августа
  • 6-я серия 9 августа
  • 7-я серия 16 августа
  • 8-я серия 23 августа
  • 9-я серия 30 августа
  • 10-я серия 6 сентября
  • 11-я серия 13 сентября
  • 12-я серия 20 сентября