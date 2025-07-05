5 июля состоялась премьера второго сезона аниме «Эта фарфоровая кукла влюбилась» («Любовь с иголочки»). Анимационный сериал продолжит историю застенчивого школьника Ваканы, которого судьба сводит с весёлой и общительной одноклассницей Марин Китагавой.

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Во второй сезон войдёт 12 эпизодов, как и в оригинале. Они будут выходить каждую неделю на стриминговом сервисе Сrunchyroll. Премьера финальной серии состоится 20 сентября.

Расписание выхода второго сезона аниме «Эта фарфоровая кукла влюбилась»

Эпизод Дата выхода