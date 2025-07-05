В России покажут фильм «Простая случайность»

Кинокомпания «Русский Репортаж» объявила о выходе в российский прокат драмы «Простая случайность» иранского режиссёра Джафара Панахи, получившего главный приз Каннского кинофестиваля «Золотую пальмовую ветвь». Это не первая награда мастера: его фильмы ранее завоёвывали «Золотого льва» Венецианского фестиваля, «Серебряного медведя» Берлинале и другие престижные кинопремии.

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Мировая премьера картины состоялась 20 мая 2025 года в рамках 78-го Каннского кинофестиваля. По сюжету незначительное событие влечёт за собой череду неожиданных последствий, которые постепенно меняют жизнь героев.

Права на прокат в США приобрела компания Neon, известная хитами мирового кино — «Паразиты», «Анатомия падения» и «Треугольник печали». В России релизом займётся «Русский Репортаж». Премьера запланирована на осень 2025 года.