«Лило и Стич» стал самым кассовым фильмом 2025 года

Лайв-экшн ремейк мультфильма "Лило и Стич" стал самым кассовым голливудским проектом 2025 года, обойдя "Minecraft в кино". Об этом сообщает издание Deadline.

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История дружбы гавайской девочки и лилового инопланетянина собрала в мировом прокате 957,6 миллиона долларов, экранизация популярной игры - 954,9 миллиона.

Аналитики прогнозируют, что лента Disney перейдёт рубеж в миллиард уже в ближайшее время.

Игровая версия мультфильма, снятая Дином Флейшером-Кэмпом, получила исключительно позитивные отзывы критиков - на волне успеха студия ожидаемо объявила о начале работ над продолжением истории.