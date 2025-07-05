"Лило и Стич" стал самым кассовым фильмом 2025 года
Лайв-экшн ремейк мультфильма "Лило и Стич" стал самым кассовым голливудским проектом 2025 года, обойдя "Minecraft в кино". Об этом сообщает издание Deadline.
История дружбы гавайской девочки и лилового инопланетянина собрала в мировом прокате 957,6 миллиона долларов, экранизация популярной игры - 954,9 миллиона.
Аналитики прогнозируют, что лента Disney перейдёт рубеж в миллиард уже в ближайшее время.
Игровая версия мультфильма, снятая Дином Флейшером-Кэмпом, получила исключительно позитивные отзывы критиков - на волне успеха студия ожидаемо объявила о начале работ над продолжением истории.